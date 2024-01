Les fonds spéculatifs se sont emparés des actions chinoises sur trois jours la semaine dernière au rythme le plus rapide depuis plus de cinq ans, a écrit Goldman Sachs dans une note à ses clients.

Les achats nets cumulés d'actions chinoises entre le 23 et le 25 janvier ont représenté la plus grande frénésie d'achat sur trois jours depuis plus de cinq ans, écrit Goldman dans la note publiée vendredi et consultée par Reuters lundi.

Ce regain d'intérêt des fonds spéculatifs pour les actions chinoises a coïncidé avec l'intensification des efforts déployés par Pékin pour rétablir la confiance dans la deuxième économie mondiale, qui a été frappée par une crise du secteur immobilier et une faible croissance.

L'indice des valeurs vedettes de Hong Kong a gagné 6 % au cours des trois séances de bourse qui ont débuté mardi, tandis que l'indice général de Shanghai a progressé de plus de 3 %.

Ce retournement de tendance est intervenu après une longue période au cours de laquelle les fonds spéculatifs, pendant huit des dix semaines précédentes, avaient pris des paris essentiellement baissiers sur la chute des actions chinoises.

L'essentiel de l'action de la semaine dernière a été le fait de fonds spéculatifs qui ont pris des positions carrément longues - en pariant sur une hausse des prix des actions - plutôt que d'abandonner des positions courtes.

Selon Goldman Sachs, les fonds spéculatifs ont surtout investi dans des actions de sociétés étrangères cotées aux États-Unis, ou ADR, afin d'acheter des actions chinoises.

Ils ont ensuite acheté des actions A continentales et des sociétés chinoises cotées à Hong Kong, ou actions H, selon la note.

Plus généralement, les marchés émergents asiatiques ont enregistré les achats nets les plus importants depuis plus de cinq ans, la Chine étant de loin le marché le plus acheté au cours de la semaine qui s'est achevée le 25 janvier, suivie de Taïwan et de l'Inde, ajoute la note.

L'évolution du positionnement des fonds spéculatifs en faveur de la Chine s'ajoute aux signes indiquant qu'un changement de sentiment est peut-être en train de s'opérer.

Les investisseurs ont versé près de 12 milliards de dollars dans des fonds d'actions chinoises au cours de la semaine qui s'est achevée mercredi, ce qui représente l'afflux le plus important depuis 2015 et le deuxième plus important jamais enregistré, ont déclaré Goldman Sachs et Bank of America dans des notes distinctes, citant les données de l'EPFR de la semaine dernière.

La note de Goldman ajoute que cet afflux de fonds s'est fait principalement par le biais de fonds nationaux négociés en bourse en Chine.

Néanmoins, le positionnement global sur les actions chinoises reste à son plus bas niveau depuis cinq ans, tant pour les fonds spéculatifs que pour les fonds communs de placement, a ajouté Goldman.

Les positions historiques des fonds communs de placement se situaient à 5,5 % en Chine à la fin du mois de décembre, le niveau le plus bas de la dernière décennie, a déclaré Goldman en citant les données de l'EPFR.

Goldman a déclaré qu'il restait "constructif" sur les actions chinoises.