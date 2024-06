Les grandes banques américaines devraient montrer qu'elles disposent d'un capital suffisant pour faire face à de nouvelles turbulences lors des tests de santé de la Réserve fédérale cette semaine, mais elles resteront prudentes en ce qui concerne les versements aux investisseurs dans un contexte d'incertitudes économiques et réglementaires, selon les analystes.

La banque centrale publiera mercredi les résultats de ses "tests de résistance" bancaires annuels, qui évaluent le montant des liquidités dont les prêteurs auraient besoin pour résister à une grave récession économique et le montant qu'ils peuvent reverser aux investisseurs sous forme de dividendes et de rachats d'actions.

Ces résultats interviennent un an après la faillite de trois grandes banques et alors que la hausse des taux d'intérêt de la Fed continue de peser sur les marges des prêteurs régionaux et sur leurs portefeuilles d'immobilier commercial. L'affaiblissement de la demande des consommateurs a également affaibli le sentiment sur la trajectoire de l'économie.

Avec un plus grand nombre de banques de taille moyenne cette année, les tests devraient donner un nouvel aperçu de la santé de ces prêteurs.

Introduit à la suite de la crise financière de 2007-2009, cet exercice annuel fait partie intégrante de la planification des fonds propres des banques.

Les résultats alimenteront probablement la campagne des banques de Wall Street visant à assouplir les projets d'augmentation de capital proposés par la Fed, qu'elles jugent inutiles car les grandes banques disposent déjà d'une trésorerie abondante.

Les groupes bancaires examineront les résultats de mercredi à la recherche d'éléments susceptibles de plaider en leur faveur, tout en faisant preuve de prudence en ce qui concerne les versements, car les dividendes et les rachats d'actions importants pourraient nuire à l'argument des banques selon lequel des exigences supplémentaires en matière de fonds propres entraveraient leur capacité à prêter.

"Le test de résistance pourrait être utilisé comme une bataille par procuration dans la guerre globale de la réforme de la réglementation des fonds propres", a déclaré Ed Mills, analyste chez Raymond James. "Il pourrait y avoir une augmentation du retour du capital aux actionnaires, mais elle devrait être modeste car les normes en matière de capital n'ont pas encore été finalisées.

Cette année, 32 prêteurs seront testés. Les géants de Wall Street, JPMorgan Chase, Citigroup, Bank of America, Goldman Sachs, Wells Fargo et Morgan Stanley sont généralement les plus surveillés.

Selon les analystes de Keefe, Bruyette & Woods (KBW), Citi et Goldman, ainsi que le prêteur plus petit M&T Bank, devraient obtenir de bons résultats en raison des changements intervenus dans la composition de leur bilan.

Compte tenu de l'inquiétude persistante des investisseurs à l'égard des banques régionales, les prêteurs de taille moyenne, notamment Citizens, KeyCorp et Truist, devraient également être sous les feux de la rampe, tout comme Discover Financial Services, dont les problèmes de conformité ont contribué à en faire une cible d'acquisition.

"KeyBank est bien capitalisée, avec une qualité de crédit et un profil de dépôts solides", a déclaré un porte-parole de la banque, ajoutant que Key a également un profil de risque modéré avec un large éventail de sources de financement.

Les porte-parole de Wells Fargo, Citi, Morgan Stanley, Truist et M&T Bank se sont refusés à tout commentaire, tandis que Goldman Sachs, JPMorgan, Citizens et Discover n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L'EXPOSITION CRE

Le secteur s'est bien comporté ces dernières années, même si certains critiques estiment que les tests sont trop faciles. La Fed a été critiquée après les faillites bancaires de 2023 pour ne pas avoir vérifié la capacité des prêteurs à supporter des taux plus élevés, par exemple.

Les analystes s'attendent à ce que les 32 banques affichent des fonds propres supérieurs aux minimums réglementaires. L'année dernière, la banque centrale a constaté que les 23 banques testées subiraient des pertes combinées de 541 milliards de dollars en cas de grave récession économique, mais qu'elles disposeraient toujours de plus de deux fois le capital requis par les règles de la Fed.

Le test de cette année est d'une sévérité similaire, mais il inclut une dizaine de banques qui sont testées moins fréquemment.

Le scénario "très défavorable" de la Fed pour 2024 prévoit une augmentation du taux de chômage de 6,3 points de pourcentage, contre 6,4 points en 2023, pour atteindre un pic de 10 %. Il prévoit des baisses plus marquées des marchés boursiers et obligataires cette année, mais des chutes un peu moins importantes des prix de l'immobilier et de l'économie en général.

Comme en 2023, le test prévoit également un effondrement de 40 % des prix de l'immobilier résidentiel, un sujet de préoccupation car les bureaux vacants de l'époque de la pandémie et les taux élevés continuent d'être une source de stress pour les propriétaires.

Les performances d'une banque déterminent la taille de son "stress capital buffer" (SCB), un coussin de capital supplémentaire que la Fed demande aux banques de détenir pour faire face à un hypothétique ralentissement économique, en plus des minimums réglementaires nécessaires pour soutenir l'activité quotidienne. Plus les pertes subies lors du test sont importantes, plus le coussin est important.

Les analystes de Piper Sandler et de KBW prévoient que les SCB resteront stables dans l'ensemble du groupe, bien que KBW s'attende à ce que le SCB de Citi diminue après que la banque ait vendu la plupart de ses prêts à la consommation internationaux et que celui de Goldman diminue également en raison d'une exposition plus faible aux investissements en actions et en immobilier. Les efforts de M&T Bank pour réduire son exposition à la CRE devraient également se traduire par une diminution du SCB, selon KBW.

KeyCorp et Truist, quant à elles, pourraient voir leur SCB augmenter en raison d'une hypothétique baisse de leurs revenus, selon KBW.

Christopher Wolfe, responsable des notations des banques nord-américaines chez Fitch, a déclaré que les investisseurs surveilleront les performances des prêts CRE des banques.

"Les banques ont mis de côté des réserves allant jusqu'à 10 % pour le portefeuille de prêts de bureau et les prêts à la création d'entreprise seront au centre des préoccupations, mais principalement pour les banques régionales par rapport aux grands prêteurs", a-t-il déclaré. (Rédaction : Michelle Price et Deepa Babington)