Les actionnaires privés de Netsmart Technologies envisagent de vendre l'entreprise américaine de logiciels de santé en espérant qu'elle sera valorisée à plus de 5 milliards de dollars, dettes comprises, selon des personnes familières avec le dossier.

La société basée à Overland Park, au Kansas, qui est détenue par GI Partners et TA Associates, travaille avec les banques d'investissement Goldman Sachs Group et William Blair pour lancer un processus de vente dans les semaines à venir, ont déclaré les sources.

Netsmart prévoit de générer un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement d'environ 250 millions de dollars cette année, ont ajouté les sources.

Les acheteurs potentiels pourraient inclure d'autres sociétés de capital-investissement, selon les sources, qui ont précisé qu'aucun accord n'était certain et qui ont requis l'anonymat en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

GI Partners s'est refusé à tout commentaire. TA Associates, Netsmart, Goldman Sachs et William Blair n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Fondée en 1968, Netsmart est un fournisseur de services de dossiers médicaux électroniques, d'échanges d'informations sur les soins de santé et de logiciels utilisés pour les services de télésanté.

Les offres de la société sont principalement utilisées par des centres de soins de santé communautaires, des organisations de soins de santé à but non lucratif et des centres de soins palliatifs à travers les États-Unis. Netsmart compte actuellement plus de 754 000 utilisateurs dans les centres de soins qu'elle considère comme des clients.

Netsmart dessert des communautés spécialisées dans des domaines tels que la santé comportementale, le traitement des dépendances, les déficiences intellectuelles et développementales, les services à l'enfance et à la famille, la santé à domicile et les soins palliatifs.

En 2016, GI Partners a formé une coentreprise avec Allscripts Healthcare Solutions pour acquérir Netsmart pour environ 950 millions de dollars auprès de Genstar Capital. Dans le cadre de cette transaction, Allscripts a fusionné son activité de logiciels de soins à domicile avec Netsmart.

En 2018, GI Partners et TA Associates se sont associés pour racheter la participation d'Allscripts Healthcare dans Netsmart (articles rédigés par Anirban Sen, Milana Vinn et David Carnevali à New York ; édition par Leslie Adler).