Un pari sur le calme des marchés boursiers a coûté des milliards aux traders, aux fonds spéculatifs et aux fonds de pension après la chute des actions mondiales, mettant ainsi en évidence les risques d'un pari populaire.

L'indice CBOE VIX, qui mesure les attentes du marché boursier en matière de volatilité sur la base des options de l'indice S&P 500, a enregistré sa plus forte hausse intrajournalière et a clôturé à son plus haut niveau depuis octobre 2020 lundi, alors que les craintes d'une récession aux États-Unis et un débouclage brutal des positions ont fait disparaître 6 000 milliards de dollars d'actions mondiales en trois semaines.

Les investisseurs dans 10 des plus grands fonds négociés en bourse à volatilité courte ont vu 4,1 milliards de dollars de rendements effacés par rapport aux sommets atteints plus tôt dans l'année, selon les calculs de Reuters et les données de LSEG et Morningstar.

Il s'agit de paris contre la volatilité qui ont rapporté de l'argent tant que le VIX, l'indicateur le plus surveillé de l'anxiété des investisseurs, est resté bas.

Les paris sur les options de volatilité sont devenus si populaires que les banques, dans un effort de couverture des nouveaux contrats qu'elles recevaient, pourraient avoir contribué au calme du marché avant que les transactions ne deviennent soudainement négatives le 5 août, selon les investisseurs et les analystes.

Les investisseurs particuliers ont injecté des milliards, mais les transactions ont également attiré l'attention des fonds spéculatifs et des fonds de pension.

Bien qu'il soit difficile de déterminer le nombre total de paris, JPMorgan a estimé en mars que les actifs gérés dans les ETF à volatilité courte cotés en bourse s'élevaient approximativement à 100 milliards de dollars.

"Il suffit de regarder le taux de variation intrajournalière du VIX le 5 août pour constater les milliards de pertes subies par ceux qui ont adopté des stratégies de volatilité à découvert", a déclaré Larry McDonald, auteur de How to Listen When Markets Speak (Comment écouter quand les marchés parlent).

Mais M. McDonald, qui a écrit sur la façon dont les paris contre la volatilité ont mal tourné en 2018, a déclaré que les données publiquement disponibles sur la performance des ETF ne reflétaient pas entièrement les pertes subies par les fonds de pension et les fonds spéculatifs, qui négocient de façon privée par l'intermédiaire des banques.

Mercredi, le VIX s'était redressé à environ 23 points, bien loin du pic de lundi au-dessus de 65, mais se maintenant au-dessus des niveaux observés il y a tout juste une semaine.

LA HAUSSE DE LA VOLATILITÉ

L'un des moteurs de la popularité de cette stratégie commerciale ces dernières années a été l'essor des options à expiration zéro jour - des options sur actions à échéance courte qui permettent aux traders de prendre un pari sur 24 heures et d'encaisser les primes générées.

Depuis 2022, les investisseurs, y compris les fonds spéculatifs et les traders particuliers, peuvent négocier ces contrats quotidiennement au lieu d'hebdomadairement, ce qui multiplie les possibilités de vendre la volatilité à découvert lorsque le VIX est bas. Ces contrats ont été inclus pour la première fois dans les ETF en 2023.

Bon nombre de ces paris sur les options à court terme reposent sur des options d'achat couvertes, une opération qui consiste à vendre des options d'achat tout en investissant dans des titres tels que les actions américaines à grande capitalisation. Lorsque les actions augmentent, ces opérations rapportent une prime tant que la volatilité du marché reste faible et que le pari a des chances de réussir. Le S&P 500 a augmenté de plus de 15 % entre janvier et le 1er juillet, tandis que le VIX a chuté de 7 %. Deux sources d'investisseurs ont déclaré à Reuters que certains fonds spéculatifs prenaient également des paris sur la volatilité par le biais d'opérations plus complexes.

Une opération populaire des fonds spéculatifs jouait sur la différence entre la faible volatilité de l'indice S&P 500 et celle des actions individuelles qui s'approchaient de leurs plus hauts historiques en mai, selon les recherches de Barclays à l'époque.

La société de recherche sur les fonds spéculatifs PivotalPath suit 25 fonds qui négocient la volatilité, ce qui représente environ 21,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans un secteur d'environ 4 billions de dollars.

Les fonds spéculatifs avaient tendance à parier sur une hausse du VIX, mais certains étaient à découvert, comme le montrent les données de PivotalPath. Ces derniers ont perdu 10 % le 5 août, alors que l'ensemble du groupe, y compris les fonds spéculatifs qui étaient à la fois courts et longs sur la volatilité, a enregistré un rendement compris entre 5,5 % et 6,5 % ce jour-là, selon PivotalPath.

UNE VOLATILITÉ ATTÉNUÉE

Les banques sont un autre acteur clé qui se trouve au milieu de ces transactions pour leurs clients les plus importants.

Dans sa revue trimestrielle de mars, la Banque des règlements internationaux a suggéré que les pratiques de couverture des banques ont maintenu la jauge de peur de Wall Street à un niveau bas.

Les réglementations postérieures à 2008 limitent la capacité des banques à stocker les risques, y compris les transactions sur la volatilité. Lorsque les clients souhaitent négocier des variations de prix, les banques couvrent ces positions, a indiqué la BRI. Cela signifie qu'elles achètent le S&P lorsqu'il baisse et le vendent lorsqu'il monte. De cette manière, les grands négociants ont "atténué" la volatilité, a déclaré la BRI.

Outre les opérations de couverture, trois sources ont signalé des cas où les banques ont couvert des positions de volatilité en vendant des produits qui leur ont permis d'équilibrer leurs transactions ou de rester neutres.

Les documents de marketing consultés par Reuters montrent que Barclays, Goldman Sachs et Bank of America proposaient cette année des structures de transaction complexes, qui incluaient à la fois des positions à court et à long terme sur la volatilité.

D'après les documents, certaines de ces transactions ne comportent pas de couverture constante pour se prémunir contre les pertes et sont protégées "périodiquement". Cela aurait pu exposer les investisseurs à des pertes potentielles plus élevées lorsque le VIX a grimpé en flèche le 5 août.

Barclays et Bank of America se sont refusées à tout commentaire. Goldman Sachs n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"Il n'est donc pas surprenant que les investisseurs, en grande partie des particuliers, mais aussi des institutionnels, aient vendu de la volatilité pour la prime", a déclaré Michael Oliver Weinberg, professeur à l'université Columbia et conseiller spécial de l'université des sciences de Tokyo.

"C'est toujours le même cycle. Un facteur exogène provoque la chute des marchés. Ceux qui étaient à découvert sur la volatilité vont maintenant subir des pertes", a-t-il ajouté.