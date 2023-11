Goldman Sachs s'attend à ce que l'activité de transaction reste faible à moyen terme, les conditions macroéconomiques pesant sur les transactions de capital-investissement, a déclaré un dirigeant mercredi.

"Pour le moyen terme, l'environnement des transactions sera en effet un peu moins robuste", a déclaré Jim Esposito, co-responsable de la division mondiale des banques et des marchés de Goldman Sachs, lors d'une interview à la conférence Reuters NEXT à New York.

Le secteur du capital-investissement, au cours des 18 à deux dernières années, a restitué beaucoup moins de capital à ses investisseurs et a eu plus de mal à monétiser les actifs, a-t-il ajouté.

"Cette roue d'inertie qui consiste à lever des fonds, à les investir et à les restituer sera moins efficace à l'avenir", a déclaré M. Esposito.

L'activité des fusions et acquisitions (M&A) dans le monde a montré peu de signes d'amélioration au troisième trimestre, mais un rebond des volumes aux États-Unis - le plus grand marché mondial de la banque d'investissement - a donné aux négociateurs l'espoir d'une reprise soutenue à court terme.

La valeur totale des fusions et acquisitions a légèrement diminué pour atteindre 717,4 milliards de dollars au cours du trimestre de septembre, selon les données de Dealogic, contre 738,1 milliards de dollars l'année dernière au cours de la même période.

Les marchés boursiers sont confiants après la dernière réunion de la Réserve fédérale, a-t-il déclaré. Après que la banque centrale a maintenu les taux inchangés, certaines entreprises ont décidé de vendre des actions, a-t-il ajouté.

Au début du mois, la Fed a maintenu son objectif de taux d'intérêt à court terme au jour le jour entre 5,25 % et 5,5 % et s'est réservé la possibilité d'augmenter à nouveau ses taux, l'inflation étant toujours bien supérieure à son objectif de 2 %.

En ce qui concerne les introductions en bourse, il faudra un certain temps pour que l'activité reprenne, avec une reprise potentielle l'année prochaine.

L'environnement commercial pour les actions et les titres à revenu fixe est beaucoup plus intéressant compte tenu de l'environnement des taux d'intérêt, de l'inflation et de l'escalade des tensions géopolitiques qui alimentent la volatilité sur les marchés.

"Nous sommes assis sur ce qui est l'un des environnements commerciaux les plus intéressants de ma carrière", a-t-il déclaré.

M. Esposito a évoqué la décision de Goldman de réduire ses ambitions en matière de consommation.

Le scepticisme croissant des investisseurs à l'égard de cette activité - et les pertes de 3 milliards de dollars - ont incité le PDG David Solomon à recentrer Goldman sur ses forces traditionnelles, à savoir la banque d'investissement et le négoce.

La décision de se lancer dans les services bancaires aux consommateurs a été prise alors que le monde était confronté à des taux d'intérêt nuls et qu'aucune banque ne gagnait le coût de son capital, a expliqué M. Esposito.

"Nous nous sommes rendu compte qu'il s'agissait d'une activité difficile dans laquelle nous n'avions pas nécessairement d'avantage concurrentiel ou de différenciation", a-t-il déclaré.

"Il y a donc eu un débat sain sur la taille et l'échelle de notre ambition en matière de consommation. Et je pense que l'entreprise, sous la direction de David, a fait quelque chose de très, très courageux".

Pour suivre la retransmission en direct de la scène mondiale, rendez-vous sur la page d'actualités de Reuters NEXT : https://www.reuters.com/world/reuters-next/ (Reportage de Lananh Nguyen et Anirban Sen à New York et Saeed Azhar ; Rédaction de Chris Reese et Diane Craft).