New York (awp/afp) - La Bourse de New York évoluait dans le vert lundi, après que l'ancien président et candidat républicain Donald Trump a survécu à une tentative d'assassinat samedi; les taux obligataires grimpaient en revanche.

L'indice Dow Jones grimpait de 0,53%, le Nasdaq, à dominante technologique, gagnait 0,71% et le S&P 500 0,51%, vers 14H20 GMT.

L'attentat auquel a réchappé Donald Trump samedi lors d'un meeting en Pennsylvanie, "n'est pas le seul facteur, mais c'est un facteur important enraciné dans la spéculation selon laquelle l'échec de la tentative d'assassinat a augmenté les chances de réélection" du candidat républicain, a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com.

"L'ancien président est considéré par beaucoup comme un candidat plus favorable au marché, en partie en raison de ses efforts en faveur de la déréglementation et d'une baisse du taux d'imposition des sociétés", a ajouté l'analyste.

Dans le même temps, les investisseurs du marché obligataire craignent que la volonté du camp Trump d'augmenter les droits de douane ne conduise également à une hausse de l'inflation.

Les taux à dix ans se tendaient à 4,22% contre 4,18%.

Pour Will Compernolle, de FHN Financial, "la politique est revenue au premier plan sur les marché financiers".

Les bons du Trésor réagissent "à la conviction des investisseurs d'une probabilité croissante d'un retour de Trump à la Maison blanche qui s'accompagnerait de déficits plus importants et d'une inflation à long terme plus élevée", commente l'analyste.

"La bonne nouvelle est que l'ancien président Trump n'a pas été blessé plus qu'à l'oreille, qu'il n'a pas été tué et par conséquent, je pense que le marché va continuer sur sa lancée", a estimé sur CNBC Sam Stovall, stratège des investissements chez CFRA Research.

L'action DJT du réseau social de Donald Trump, Trump Media and Technology Group, était plébisicitée, s'envolant de 24% à plus de 39 dollars, vers 13H50 GMT.

Au-delà des considérations politiques alors que débute lundi la convention républicaine à Milwaukee qui va officialiser jeudi la candidature de Donald Trump à l'élection présidentielle, les investisseurs vont se focaliser sur une nouvelle intervention de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale (Fed).

Devant l'Economic Club de Washington, M. Powell devrait réagir au bon chiffre de l'indice des prix à la consommation publié jeudi. Sur un an, l'indice CPI est retombé à 3% en juin, contre 3,3% en mai.

A la cote, les banques ont donné le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels de société.

Goldman Sachs grimpait de 1,10% après avoir annoncé un bénéfice net plus que doublé au deuxième trimestre, profitant de l'évolution des marchés financiers ainsi que de l'activité dans le secteur des fusions-acquisitions.

La banque d'affaires américaine a dégagé un chiffre d'affaires de 12,73 milliards de dollars, contre 10,89 milliards un an plus tôt, et son bénéfice net ressort à 2,89 milliards, contre 1,07 milliard au deuxième trimestre de l'année précédente.

JPMorgan avançait de 1,49% et la banque de détail Wells Fardo gagnait 2,02%.

En relation avec la perspective d'un retour de Donald Trump à la Maison Blanche, les groupes d'assurance santé Humana (+1,75%) ou UnitedHealth (+1,70%) profitaient de l'idée d'une future administration moins contraignante.

Mardi sont attendus les résultats de Bank of America (+0,52%) et Morgan Stanley (-0,62%). Mercredi, viendront Johnson and Johnson (-0,27%) et United Airlines (-0,80%). Premier des grands noms de la tech, Netflix (+2,07%) publiera les siens jeudi.

Alphabet, la maison mère de Google, gagnait plus de 1% alors que le groupe serait proche d'acquérir la star-up américaine Wiz, spécialisée dans la cybersécurité, non encore cotée en Bourse. Selon le Wall Street Journal, si elle aboutit, l'opération serait valorisée 23 milliards de dollars.

