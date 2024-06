Les principaux indices de Wall Street ont progressé dans un contexte de volatilité lundi, les investisseurs attendant de nouvelles données économiques et les commentaires des responsables de la Réserve fédérale pour plus de clarté sur la politique monétaire.

Les grandes capitalisations Apple et Microsoft ont progressé respectivement de 2,8 % et de 1,58 %, après les pertes subies au début de la séance. Le leader des puces d'intelligence artificielle Nvidia a reculé d'un niveau record pour ajouter 0,3 %.

D'autres titres de puces en hausse ont contribué à envoyer l'indice Philadelphia SE Semiconductor brièvement à un sommet historique. Broadcom et les actions cotées en bourse de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co ont augmenté respectivement de 5,3 % et de 3,0 %, tandis que Micron Technology a progressé de 4,4 % après que les courtiers ont relevé leurs objectifs de prix.

Les secteurs de la technologie et de la consommation discrétionnaire sont ceux qui ont le plus progressé parmi les 11 indices sectoriels du S&P 500, tandis que les secteurs de l'immobilier et des services aux collectivités ont le plus reculé.

"Il y a de l'espoir que la baisse des taux d'intérêt puisse jouer un rôle à l'avenir, réduisant les coûts du logement et aidant les consommateurs", a déclaré J. Bryant Evans, conseiller en investissement et gestionnaire de portefeuille chez Cozad Asset Management à Champaign, dans l'Illinois.

Goldman Sachs a relevé son objectif de fin d'année 2024 pour l'indice S&P 500 de 5 200 à 5 600, tandis qu'Evercore ISI a relevé ses prévisions pour l'indice de référence de 4 750 à 6 000.

Les deux maisons de courtage ont justifié leurs hausses par la vigueur des technologies et l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle.

Le Nasdaq et le S&P 500, à forte composante technologique, ont atteint plusieurs sommets historiques au cours de la semaine précédente.

Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré lundi que la Fed pourrait réduire son taux d'intérêt de référence une fois cette année, si ses prévisions économiques se confirment.

Le président de la Fed de New York, John Williams, et la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, s'exprimeront plus tard dans la journée.

L'agenda économique de cette semaine comprend les ventes au détail de mai, mardi, suivies de la production industrielle, des mises en chantier et de l'indice flash des directeurs d'achat de l'indice S&P.

Les marchés seront fermés mercredi à l'occasion de la fête du 19 juin.

Fed a maintenu ses taux d'intérêt

mercredi et a repoussé le début des baisses de taux jusqu'en décembre.

Toutefois, les marchés s'attendent toujours à deux réductions de 25 points de base cette année, selon les données de LSEG. L'outil FedWatch du CME montre que l'assouplissement est toujours envisagé à partir de la réunion de septembre.

À 15 h 20 ET, l'indice Dow Jones Industrial Average a augmenté de 214,04 points, soit 0,56 %, pour atteindre 38 804,45. Le S&P 500 a gagné 55,40 points, soit 1,02%, à 5 487,07 et le Nasdaq Composite a progressé de 237,06 points, soit 1,34%, à 17 926,01.

Autodesk a bondi de 7 % après avoir appris que l'investisseur activiste Starboard Value avait acquis une participation d'environ 500 millions de dollars dans le fabricant de logiciels.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,36 contre 1 sur le NYSE, qui a enregistré 229 nouveaux sommets et 120 nouveaux creux.

Le S&P 500 a enregistré 37 nouveaux records sur 52 semaines et six nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 57 nouveaux records et 203 nouveaux records à la baisse.