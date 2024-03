The Good Shroom Co Inc. annonce ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 janvier 2024

Le 27 mars 2024 à 03:33 Partager

The Good Shroom Co Inc. a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 31 janvier 2024. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 1,13 million CAD, contre 0,888765 million CAD un an plus tôt. Les recettes ont été de 0,927727 million de dollars canadiens, contre 0,670276 million de dollars canadiens l'année précédente. Le résultat net est de 0,056017 million de dollars canadiens, contre une perte nette de 0,095116 million de dollars canadiens il y a un an. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies était de CAD 0,001 contre une perte de base par action des activités poursuivies de CAD 0,002 il y a un an. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies était de 0,001 CAD, contre une perte diluée par action des activités poursuivies de 0,002 CAD il y a un an.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,64 millions de dollars canadiens, contre 1,71 million de dollars canadiens il y a un an. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,24 millions de dollars canadiens, contre 1,34 million de dollars canadiens il y a un an. Le résultat net est de 0,148143 million de dollars canadiens contre une perte nette de 0,268938 million de dollars canadiens il y a un an. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies a été de CAD 0,003 contre une perte de base par action des activités poursuivies de CAD 0,006 il y a un an. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies était de 0,003 CAD, contre une perte diluée par action des activités poursuivies de 0,006 CAD il y a un an.