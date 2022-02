Goodyear : Jefferies n'est plus à achat

Jefferies dégrade son conseil sur Goodyear de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 20 à 17 dollars, après l'avertissement du pneumaticien sur son flux de trésorerie qui 'a été une déception, car le désendettement est un élément crucial du dossier'.



'Nous considérons l'inflation des coûts des intrants comme un problème persistant en 2022 et notons que Goodyear a du mal à le compenser en dehors des États-Unis', ajoute le broker dans le résumé de sa note de recherche.



S'il dégrade son conseil en l'absence d'un catalyseur à court terme pour le titre, Jefferies estime néanmoins que 'la valorisation devrait offrir une certaine protection contre les baisses après le fort courant vendeur sur le titre qui a suivi la publication des résultats'.



