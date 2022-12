Goodyear : Norma Clayton élue au conseil d'administration

The Goodyear Tire & Rubber Company a annoncé aujourd'hui l'élection de Norma B. Clayton à son conseil d'administration, à compter du 28 novembre 2022.' L'expérience de Norma en tant que leader mondial dans les domaines de la fabrication, des opérations, de la technologie, de l'innovation et des ressources humaines sera inestimable pour Goodyear et ses actionnaires ', a déclaré Richard J. Kramer, président-directeur général et président du conseil d'administration.Norma Clayton a pris sa retraite en 2016 après avoir passé près de 20 ans chez Boeing Company, où elle a occupé des postes de direction dans les domaines de l'ingénierie, des opérations et de l'optimisation des usines, de la chaîne d'approvisionnement et des achats etc.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.