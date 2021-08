Goodyear Tire & Rubber : fait deux fois mieux qu'attendu

Le fabricant de pneus Goodyear a réalisé au second trimestre 2021 un bénéfice de 67 millions de dollars, soit 27 cents par action, après avoir enregistré une perte de 696 millions, ou 2,97 dollar par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'élève à 32 cents, soit deux fois plus que ce qu'attendait le consensus FactSet. Les ventes ont quant à elle bondi de 85,6% pour atteindre 3,98 milliards de dollars (dont +98,9% à 2,26 milliards aux Amériques et +82% à 1,23 milliard en Europe), contre un consensus de 3,74 milliards.