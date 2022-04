Goodyear : l'UE autorise une aide d'Etat française de 7 ME

La Commission européenne annonce aujourd'hui avoir autorisé une aide d'Etat française de 7 millions d'euros en faveur de Goodyear France, en vertu des règles de l'UE au sujet des aides d'État.



L'aide vise à soutenir un investissement dans l'usine de pneus à Amiens afin de mettre en place un processus de production innovant n'ayant encore jamais été déployé dans l'UE qui contribuera au développement régional, notamment en matière d'emploi.



De plus, la Commission estime qu'à défaut de financement public, le projet aurait été conduit en dehors de l'Espace économique européen. L'aide est donc 'proportionnée' et 'les effets positifs du projet sur le développement régional l'emportent clairement sur d'éventuelles distorsions de concurrence induites par l'aide d'État', conclut-elle.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.