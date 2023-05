L'USTR demande une enquête sur les droits du travail dans une usine de Goodyear Tire au Mexique

Dans un communiqué, l'USTR indique que cette demande fait suite à une requête déposée par le syndicat mexicain indépendant La Liga Sindical Obrera Mexicana (LSOM) auprès d'un comité interinstitutionnel de surveillance du travail aux États-Unis.

Depuis l'entrée en vigueur de l'accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada en 2020, l'USTR a lancé un certain nombre de procédures relatives aux droits du travail dans des usines spécifiques contre des sites automobiles au Mexique, avec un certain succès en ce qui concerne l'élection de syndicats indépendants dans ces sites.