L'unité indienne de Goodyear multiplie par près de deux son bénéfice au quatrième trimestre grâce à la baisse des coûts

Le bénéfice autonome de la société a augmenté à 336,1 millions de roupies (4,1 millions de dollars) pour le trimestre terminé le 31 mars, contre 173,9 millions de roupies il y a un an, a indiqué la société dans une déclaration boursière.

Le revenu des opérations a augmenté de 9,1% pour atteindre 6,53 milliards de roupies, tandis que le coût des matériaux consommés a diminué de 5,4%, a déclaré l'unité indienne de Goodyear Tire and Rubber Co.

Les constructeurs automobiles indiens ont enregistré une hausse des ventes au cours du trimestre de mars, les consommateurs ayant acheté des véhicules avant les augmentations de prix dues à la mise en œuvre de normes plus strictes en matière d'émissions de carburant, ce qui a également stimulé la demande pour les fabricants de pneumatiques.

En outre, les prix du caoutchouc ont diminué de 3 % par rapport au trimestre de décembre, et la baisse des prix s'est répercutée sur le résultat net de l'entreprise.

La société mère de Goodyear a toutefois enregistré une perte de 101 millions de dollars au cours du trimestre, avec une augmentation marginale des recettes de 0,7 %.

"La croissance est due à une meilleure demande dans le segment de l'équipement d'origine. La baisse du coût des matières premières, associée à l'amélioration de l'efficacité des coûts, a permis d'accroître la rentabilité au cours du trimestre", a déclaré Sandeep Mahajan, président et directeur général de Goodyear India.

Les dépenses totales de l'entreprise ont augmenté de 5,4 % pour atteindre 6,10 milliards de roupies.

Les résultats de Goodyear s'alignent largement sur ceux de ses concurrents JK Tyre, Apollo Tyres Ltd et MRF Ltd, dont les bénéfices ont été multipliés par deux à quatre au cours du trimestre.

En outre, la société a recommandé un dividende final de 26,5 roupies par action pour l'exercice clos le 31 mars.

Les actions de la société ont augmenté de 1,82 % à 1 280 roupies après la publication des résultats.

(1 $ = 82,6149 roupies indiennes)