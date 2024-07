Goodyear Tire & Rubber Company est une entreprise de pneumatiques. La société développe, fabrique, distribue et vend des pneus pour diverses applications. Elle fabrique et vend également des produits chimiques liés au caoutchouc pour diverses applications. Elle exploite des centres d'entretien de camions commerciaux et de rechapage de pneus. Elle exploite environ 950 points de vente au détail où elle propose ses produits à la vente aux consommateurs et aux clients commerciaux et offre des services de réparation et autres. Elle fabrique ses produits dans 55 usines réparties dans 22 pays. Les segments de la société représentent ses activités régionales dans le domaine des pneumatiques : Amériques ; Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), et Asie-Pacifique. Elle fabrique et vend de nombreuses gammes de pneus en caoutchouc pour les automobiles, les camions, les bus, les avions, les motos, les engins de terrassement et d'exploitation minière, les outils agricoles, les équipements industriels et diverses autres applications. Ses marques comprennent Goodyear, Cooper, Dunlop, Kelly, Debica, Sava, Fulda, Mastercraft et Roadmaster, entre autres.

Secteur Pneumatiques