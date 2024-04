The Greenbrier Companies, Inc. est un concepteur, un fabricant et un distributeur d'équipements de wagons de marchandises en Amérique du Nord, en Europe et en Amérique du Sud. Elle fabrique et commercialise des barges maritimes. Elle offre des services de gestion de wagons, de conformité réglementaire et de location aux propriétaires de wagons ou à d'autres utilisateurs de wagons. La société opère à travers trois segments : Fabrication, Services de maintenance et Services de location et de gestion. Le secteur de la fabrication produit des wagons automobiles. Le segment Maintenance Services assure l'entretien des roues et des essieux, la maintenance des wagons et la production de diverses pièces pour l'industrie ferroviaire en Amérique du Nord. Le segment Leasing & Management Services exploite des activités de location de wagons en Amérique du Nord et offre des services de gestion, tels que des logiciels et des services qui comprennent la gestion de l'entretien des wagons, la logistique du parc et les services de comptabilité des wagons. Le segment Leasing & Management Services possède environ 13 400 wagons.

Secteur Véhicules et machines lourdes