Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé parmi les petites capitalisations du London Main Market mercredi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Seraphim Space Investment Trust PLC, en hausse de 5,7% à 55,82 pence, fourchette de 12 mois 26,00p-61,80p. L'investisseur spécialisé dans les technologies spatiales annonce une augmentation de la valeur de l'actif net pour le semestre clos le 31 décembre. "Avec les défis existentiels posés par les tensions géopolitiques accrues et le changement climatique, la nature anticyclique du secteur spatial continue de lui permettre de surperformer le marché au sens large", déclare le président Will Whitehorn. La valeur nette d'inventaire (VNI) par action augmente de 1,8 % pour atteindre 94,57 pence, contre 92,90 pence au 30 juin. En glissement annuel, elle augmente de 2,0 % par rapport à 92,74 pence. M. Whitehorn ajoute : "Le portefeuille reste globalement bien capitalisé : "Le portefeuille reste dans l'ensemble bien capitalisé, de nombreuses sociétés clés indiquant désormais qu'elles disposent de réserves de liquidités suffisantes pour fonctionner jusqu'à l'équilibre des flux de trésorerie. Nous sommes également encouragés par le fait que plusieurs de nos participations les plus matures sont déjà, ou devraient devenir en 2024, positives en termes de bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, y compris notre participation la plus importante, ICEYE". ICEYE, décrit Seraphim, est l'opérateur de la "première et plus grande constellation de satellites miniaturisés au monde" qui utilise l'imagerie radar pour observer la terre pendant la nuit, le jour et même à travers les nuages.

Gym Group PLC, en hausse de 6,6% à 116,86 pence, fourchette de 12 mois 81,50p-132,60p. L'opérateur de salles de sport annonce une augmentation de son chiffre d'affaires pour 2023 et une réduction de sa perte. Le chiffre d'affaires augmente de 18 %, passant de 172,9 millions de livres sterling à 204,0 millions de livres sterling. Sa perte avant impôts se réduit à 8,3 millions de livres sterling, contre 19,4 millions de livres sterling. Le nombre moyen de membres a augmenté de 8 % tout au long de l'année. La société a connu un "bon début d'activité" en 2024, avec un chiffre d'affaires en hausse de 16 % au cours des deux premiers mois. Le chiffre d'affaires à périmètre constant en 2024 devrait augmenter globalement de 4 à 5 % et l'entreprise prévoit d'ouvrir entre 10 et 12 nouveaux sites cette année.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Vanquis Banking Group PLC, en baisse de 3,1% à 55,64 pence, fourchette de 12 mois 54,40 pence-245,40 pence. Les actions du prêteur chutent à nouveau, prolongeant sa série de pertes à quatre jours et atteignant son plus bas niveau sur 12 mois. L'entreprise a plongé de 50 % lundi après avoir averti que les revenus en 2024 seraient nettement inférieurs aux attentes du marché. Vanquis a déclaré qu'il ne faisait pas partie des enquêtes de la Financial Conduct Authority sur le financement automobile. Néanmoins, elle a constaté "des niveaux significatifs de plaintes de la part de tiers".

