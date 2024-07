(Alliance News) - Les titres suivants sont les principaux gagnants et perdants parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce mercredi.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

----------

Gym Group PLC, en hausse de 7,6% à 131,95 pence, fourchette de 12 mois 88,40p-134,00p. L'opérateur de salles de sport déclare avoir augmenté le nombre de ses membres, son chiffre d'affaires et son patrimoine au cours des six premiers mois de l'année 2024. Le chiffre d'affaires est en hausse de 12 % à 112,1 millions de livres sterling, contre 99,8 millions de livres sterling un an plus tôt. Le nombre de ses membres s'élevait à 905 000 au 30 juin, contre 867 000 un an plus tôt et 850 000 au 31 décembre. "Au premier semestre 2024, le groupe a ouvert quatre nouvelles salles de sport, portant leur nombre total à 237, et nous sommes en train d'aménager les quatre prochains sites qui ouvriront prochainement. Nous restons sur la bonne voie pour ouvrir un total de 10 à 12 nouvelles salles de sport d'ici la fin de l'année, comme prévu", ajoute Gym Group.

----------

Liontrust Asset Management PLC, en hausse de 2,8% à 620,99p, fourchette de 12 mois 519,00p-865,00p. Fait état d'une baisse des actifs sous gestion et des conseils au cours du premier trimestre de son exercice financier, mais reste optimiste quant à ses perspectives. Liontrust déclare que le résultat des récentes élections au Royaume-Uni devrait "annoncer une période de stabilité qui sera positive pour les marchés financiers". Les actifs sous gestion et les conseils s'élèvent à 27,04 milliards de livres sterling à la fin du mois de juin, soit une baisse de 2,8 % en glissement trimestriel. Elle fait état d'une décollecte nette de 923 millions de livres sterling, malgré des performances de marché et d'investissement positives à hauteur de 139 millions de livres sterling. Liontrust note que les sorties nettes ont ralenti par rapport aux 1,6 milliard de livres sterling enregistrés l'année précédente.

----------

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

----------

Hostelworld Group PLC, en baisse de 5,6% à 153,00p, fourchette de 12 mois 101,00p-173,50p. L'agence de voyage en ligne spécialisée dans les réservations d'hôtels soutient ses perspectives financières. Il fait état d'une augmentation de 9% des réservations nettes au cours des six mois se terminant le 30 juin, bien que la valeur moyenne des réservations nettes diminue de 10%. Hostelworld prévoit un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement conforme au consensus du marché pour l'ensemble de l'année 2024. Le consensus est de 21,4 millions d'euros.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.