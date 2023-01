Le Groupe Gym va ralentir l'ouverture de nouveaux sites alors que le PDG quitte son poste

Gym Group PLC - opérateur de salles de sport à bas prix basé à Croydon, en Angleterre - Richard Darwin quittera son poste de directeur général après sept ans en tant que PDG et directeur financier. Le fondateur et président John Treharne sera président exécutif jusqu'à ce qu'un nouveau PDG soit trouvé. Pendant la période où Darwin était aux commandes, la chaîne est passée de 63 à 229 salles de sport. Le nombre de membres augmente à nouveau en 2022, bien que Gym Group adopte une approche "plus mesurée" pour les ouvertures de sites cette année, dans un contexte économique difficile. Le nombre total de membres à la fin de l'année est en hausse de 14 % pour atteindre 821 000.

Le groupe Gym déclare que les revenus augmentent de 63 % pour atteindre 172,9 millions de livres sterling en 2022, contre 106,0 millions de livres sterling en 2021. "Le revenu total à périmètre constant pour l'ensemble de l'année dans le domaine mature pré-Covid (sites ouverts jusqu'à la fin de 2018) était de 90% par rapport à 2019. Le profil d'adhésion au cours de l'année a reflété un modèle saisonnier plus normal pour les salles de sport à bas prix, sans autre reprise des adhésions post-Covid au second semestre, les défis macroéconomiques agissant comme un vent contraire sur la demande sous-jacente ", indique Gym Group.

Cours actuel de l'action : 128,40 pence, en hausse de 1,3% jeudi à Londres

Variation sur 12 mois : 49% de baisse

