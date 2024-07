The Habit Burger Grill a annoncé le lancement de son dernier restaurant avec l'ouverture du drive-thru d'Ojai en Californie, son État d'origine. Le restaurant et le drive-in d'Ojai sont situés au 11560 N. Ventura Ave, Ojai, CA 93023. Leur célèbre "Habit Hospitality" sera servi au public à partir du 17 juillet 2024.

En l'honneur de sa grande ouverture, The Habit Burger Grill organisera des événements VIP exclusifs avant l'ouverture pour les membres du CharClub et de l'application mobile. Les clients peuvent recevoir une invitation à ces événements exclusifs en s'inscrivant sur [2]. Journée Charburger gratuit (samedi 13 juillet) : Les 200 premiers clients à 11h30 et 17h recevront gratuitement un Charburger fraîchement préparé, des frites et une boisson.

Vous devez être membre du CharClub et présenter une invitation VIP. Journée de l'habitude libre (lundi 15 juillet) : Les 200 premiers clients à 11 h 30 et à 17 h recevront un repas grillé gratuit à partir de l'un des menus préétablis. Vous devez être membre du CharClub et présenter une invitation VIP.

Journée Freeabit (mardi 16 juillet) : Les 200 premiers invités à 12 h 30 et à 17 h recevront une grillade gratuite à partir de l'un des menus préétablis. Il faut être membre du CharClub et présenter une invitation VIP. "L'Habit Burger Grill a vu le jour à Santa Barbara en 1969, c'est pourquoi l'ouverture à Ojai, à deux pas de l'original, est très spéciale", a déclaré le chef Jason Triail, directeur de l'innovation culinaire à l'Habit Burger Grill.

"Ojai a beaucoup à offrir : une scène artistique exceptionnelle, des festivals de musique géniaux et du thon ahi de qualité sushi. Les clients de The Habit Burger Grill peuvent toujours compter sur une qualité artisanale fraîchement préparée, servie avec une hospitalité authentique. Le restaurant et le service à l'auto de The Habit Burger Grill seront ouverts de 10 h à 22 h tous les jours.