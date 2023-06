Deux autres membres du groupe Oath Keepers reconnus coupables de sédition lors de l'attaque du Capitole des États-Unis doivent être condamnés

Les procureurs fédéraux demandent au juge de district Amit Mehta de condamner Roberto Minuta et Edward Vallejo à 17 ans de prison chacun, après qu'ils ont été reconnus coupables en janvier aux côtés de deux autres membres des Oath Keepers.

Si le juge suit cette recommandation, il s'agirait de la deuxième plus longue peine pour l'une des quelque 1 000 personnes inculpées dans l'attaque du Capitole qui visait à empêcher le Congrès de certifier la victoire du démocrate Joe Biden sur le républicain Trump lors des élections de novembre 2020.

Le fondateur des Oath Keepers, Stewart Rhodes, reconnu coupable en novembre de conspiration séditieuse et d'autres chefs d'accusation, a été condamné la semaine dernière par M. Mehta à 18 ans de prison, la plus longue des peines prononcées. Trois co-accusés de Rhodes ont été condamnés à des peines allant de 4 à 12 ans de prison. Deux d'entre eux ont été acquittés de l'accusation de conspiration séditieuse - un crime impliquant la tentative de "renverser, mettre à bas ou détruire par la force le gouvernement des États-Unis" - mais condamnés pour d'autres chefs d'accusation.

Minuta, qui a fourni un détail de sécurité à Roger Stone, un allié de Trump, lors de rassemblements politiques le jour de l'attaque, est entré dans le Capitole avec d'autres Oath Keepers et, selon les procureurs, a poussé les officiers de police tout en criant des propos obscènes.

Dans leur note de condamnation, les procureurs ont déclaré que Minuta n'avait pas accepté sa responsabilité et avait "continué à répandre des mensonges et à semer la méfiance dans l'enquête criminelle" en se référant à lui-même et aux autres accusés du 6 janvier comme à des "prisonniers politiques".

Vallejo n'était pas au Capitole le jour de l'attaque. Les procureurs ont déclaré qu'il avait séjourné dans un hôtel de la banlieue de Virginie où les Oath Keepers avaient mis en place une "force de réaction rapide" et caché des armes à feu afin de pouvoir les transporter rapidement à Washington en cas de besoin.

Les avocats de Minuta et de Vallejo devraient dire au juge jeudi que les preuves contre leurs clients étaient minces et ne justifiaient pas les peines sévères recommandées par l'accusation.

"La déclaration du gouvernement sur la peine est une farce", a écrit l'avocat de Minuta, William Shipley, dans sa note sur la peine adressée au juge.

Matthew Peed, l'avocat de Vallejo, a l'intention de demander au juge de ne pas accorder à son client un temps utile supplémentaire à celui qu'il a déjà purgé.

M. Peed a cherché à rejeter la responsabilité sur M. Trump, qui, lors d'un discours prononcé devant ses partisans peu avant l'émeute, a répété ses fausses affirmations selon lesquelles l'élection lui avait été volée par une fraude électorale généralisée et les a exhortés à marcher sur le Capitole et à "se battre comme des diables".

"La tragédie du 6 janvier est que des centaines de personnes respectueuses de la loi depuis toujours, comme Edward Vallejo, ont été trompées par le président en exercice, qui leur a dit que la certification était un assaut orchestré contre notre démocratie", a écrit M. Peed.

Les personnes qui ont enfreint la loi ce jour-là n'étaient pas des membres d'Al-Qaïda qui bombardaient le World Trade Center, ni même des "traîtres" qui avaient consciemment choisi de s'en prendre à la démocratie plutôt que d'accepter qu'ils avaient perdu à juste titre. Il s'agissait d'Américains patriotes qui croyaient à tort - très à tort - qu'ils défendaient la démocratie contre des fonctionnaires corrompus", a ajouté M. Peed.

Joseph Hackett et David Moerschel, co-accusés dans le procès au cours duquel Minuta et Vallejo ont été condamnés, doivent être condamnés vendredi. Ils ont également été reconnus coupables de conspiration séditieuse et d'autres délits. L'accusation a recommandé une peine de 12 ans de prison pour Hackett et de 10 ans pour Moerschel.