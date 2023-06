Le gardien du serment condamné à trois ans de prison pour sédition dans l'attaque du Capitole des États-Unis

Le juge de district Amit Mehta a déclaré que le fait que M. Moerschel ait transporté des armes, notamment un fusil semi-automatique AR-15, dans la région de Washington avant le 6 janvier comportait "son propre degré de danger" en raison de ses motivations politiques.

Le juge a toutefois estimé qu'il était moins coupable que les autres "Oath Keepers" condamnés pour l'attaque du Capitole.

Les procureurs avaient demandé au juge du district américain Amit Mehta de condamner Moerschel à 10 ans de prison. L'un de ses coaccusés, Joseph Hackett, sera condamné plus tard dans la journée de vendredi, et les procureurs demandent pour lui une peine de 12 ans de prison.

Depuis la semaine dernière, M. Mehta a condamné six autres membres du groupe d'extrême droite Oath Keepers à des peines d'emprisonnement allant de trois à dix-huit ans.

Hackett et Moerschel ont été reconnus coupables de conspiration séditieuse - une accusation criminelle impliquant des tentatives "de renverser, d'abattre ou de détruire par la force le gouvernement des États-Unis" - ainsi que d'obstruction à une procédure officielle et de conspiration visant à empêcher des membres du Congrès de s'acquitter de leurs fonctions.

M. Hackett a également été reconnu coupable de falsification de documents ou de procédures.

Les deux hommes faisaient partie d'un groupe de "Oath Keepers" (gardiens du serment) qui ont pénétré dans le Capitole le jour de l'attaque, vêtus d'équipements paramilitaires. L'attaque visait à empêcher le Congrès de certifier la victoire du démocrate Joe Biden sur le républicain Trump lors de l'élection présidentielle américaine de novembre 2020. Hackett et Moerschel se trouvaient près de la salle de la Chambre des représentants alors que les parlementaires étaient réunis pour le processus de certification.

Dans une déclaration pleine d'émotion, M. Moerschel a expliqué que lorsqu'il se trouvait au Capitole le 6 janvier, "j'ai eu l'impression que Dieu me disait : "Sors d'ici", et je ne l'ai pas fait. J'ai désobéi à Dieu et j'ai enfreint les lois".

L'avocat de M. Moerschel a demandé vendredi que son client soit condamné à une détention à domicile ou à une incarcération minimale. "Il a vécu une vie exemplaire en dehors des 11 minutes passées au Capitole, a déclaré l'avocat Scott Weinberg.

Le procureur Troy Edwards a déclaré que le fait que Moerschel ait apporté des armes dans un hôtel de Virginie près de Washington méritait une peine sévère. "Lorsqu'il est venu dans ce district, il a apporté des armes de guerre et il voulait son homme", a déclaré M. Edwards, faisant référence à M. Trump. "Et il était prêt à agir".

Les deux hommes font partie des six Oath Keepers reconnus coupables de conspiration séditieuse. Le fondateur des Oath Keepers, Stewart Rhodes, un ancien parachutiste de l'armée américaine devenu avocat formé à l'université de Yale, a été condamné la semaine dernière à 18 ans de prison, la peine la plus longue jamais prononcée pour l'attentat du 6 janvier.

Dans les documents de procédure, les procureurs ont décrit M. Hackett comme un dirigeant de bas niveau des Oath Keepers et ont souligné que son appel à l'arrestation de "politiciens corrompus" préfigurait ses actions au Capitole, notamment le fait d'avoir "forcé le passage" vers le bureau du président de la Chambre des représentants.

L'avocat de M. Hackett a demandé, dans un autre document juridique, que M. Mehta "se concentre principalement sur les alternatives à l'incarcération" lorsqu'il prononcera sa sentence.

Deux autres gardiens du serment reconnus coupables de conspiration séditieuse, Robert Minuta et Edward Vallejo, ont été condamnés jeudi. Minuta a été condamné à 4 ans et demi de prison et Vallejo à 3 ans. Trois autres personnes ont été condamnées la semaine dernière à des peines allant de quatre à douze ans de prison.

Le juge a reporté la condamnation de Thomas Caldwell, un autre membre des Oath Keepers qui a été acquitté de l'accusation de conspiration séditieuse mais condamné pour d'autres crimes.