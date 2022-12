Les poursuites pour sédition lors de l'émeute du Capitole ne seront pas plus faciles, selon les experts.

Un jury de Washington a déclaré coupables Stewart Rhodes, le fondateur de la milice d'extrême droite Oath Keepers, et Kelly Meggs, le chef de chapitre du groupe en Floride, en déterminant qu'ils avaient comploté pour utiliser la force afin d'empêcher le Congrès de certifier la victoire du démocrate Joe Biden aux élections de 2020 contre le républicain Trump, alors président.

C'est la première fois en près de trois décennies que les procureurs fédéraux ont obtenu une condamnation pour conspiration séditieuse.

Dans le même temps, les coaccusés Jessica Watkins, Kenneth Harrelson et Thomas Caldwell ont été acquittés de conspiration séditieuse, et le verdict était mitigé sur deux autres accusations de conspiration. Tous les cinq ont été reconnus coupables d'obstruction à une procédure officielle - la certification des résultats des élections par le Congrès. Les accusations d'obstruction et de conspiration séditieuse sont assorties de peines potentielles de 20 ans de prison chacune.

"Il s'agit d'une victoire écrasante pour la démocratie américaine", a déclaré Alan Rozenshtein, un ancien procureur fédéral qui enseigne aujourd'hui le droit à l'université du Minnesota. En utilisant les initiales du ministère de la Justice, Rozenshtein a ajouté : "C'est une demi-victoire pour le DOJ".

Le ministère de la Justice n'avait pas engagé de poursuites dans une affaire de conspiration séditieuse depuis plus de dix ans, à l'aube du procès découlant de l'attaque meurtrière du 6 janvier 2021 par des partisans de Trump qui ont attaqué la police au Capitole et fait fuir les parlementaires pour leur sécurité.

L'issue du procès soulève des questions sur la façon dont le ministère de la Justice se comportera dans deux autres procès qui doivent commencer en décembre et qui impliquent des défendeurs accusés de conspiration séditieuse. Dans ces affaires, les accusés sont d'autres membres des Oath Keepers ainsi que des membres d'un autre groupe d'extrême droite, les Proud Boys.

PROCÈS À VENIR

Quatre autres membres des Oath Keepers - David Moerschel, Joseph Hackett, Roberto Minuta et Edward Vallejo - doivent être jugés à partir de la sélection du jury le 5 décembre. Aucun d'entre eux n'a joué un rôle de premier plan dans l'organisation. Trois des quatre ont pénétré dans le Capitole le 6 janvier, tandis que Vallejo est accusé d'être resté dans un hôtel où des armes étaient entreposées.

Le troisième procès doit commencer plus tard en décembre avec des accusations de conspiration séditieuse contre le fondateur des Proud Boys, Enrique Tarrio, et les co-défendeurs Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl et Dominic Pezzola.

Tarrio n'était pas physiquement à Washington le jour de l'attaque du Capitole et les accusés des Proud Boys ne sont pas accusés d'avoir porté ou entreposé des armes. Les Oath Keepers sont accusés d'avoir rassemblé des armes et de les avoir stockées dans un hôtel juste à l'extérieur de Washington, prêts à les apporter dans la ville le 6 janvier, si on le leur demandait.

Dans les documents déposés au tribunal, les procureurs ont affirmé que les "outils" utilisés par les Proud Boys pour exercer une force contre le gouvernement étaient "les membres et affiliés des Proud Boys que les accusés ont recrutés et conduits au Capitole", ainsi que d'autres émeutiers qui se sont dirigés vers le bâtiment après que Nordean et Biggs ont prétendument aidé à détruire une barricade métallique.

L'un des avocats de Rhodes, James Lee Bright, a déclaré aux journalistes mardi que les deux condamnations pour sédition peuvent signaler "que le DOJ va aller de l'avant à toute vapeur de la même manière pour tous les autres".

Certains avocats de la défense ont déclaré que les preuves de l'accusation dans les deux procès à venir pourraient être considérées comme plus faibles. Par exemple, les quatre accusés du prochain procès des Oath Keepers ont joué des rôles secondaires similaires à ceux des accusés acquittés de conspiration séditieuse dans le procès Rhodes.

Cela pourrait inciter les avocats de la défense à envisager de demander un procès en banc avec un juge décidant des verdicts plutôt qu'un jury.

"Il serait très probable qu'ils essaient d'obtenir un procès en banc parce que le jury a fixé la ligne de base", a déclaré un avocat impliqué dans les affaires de conspiration séditieuse, parlant sous couvert d'anonymat. "Je ne verrais pas un juge dépasser les conclusions du jury".

Dans le même temps, cependant, les condamnations générales du procès Rhodes pour obstruction à une procédure officielle pourraient inciter les défendeurs à chercher à conclure des accords de plaidoyer.

"Même si vous êtes acquitté de sédition, l'obstruction d'une procédure... entraîne une longue peine d'emprisonnement", a déclaré Brandon Fox, un ancien procureur fédéral qui travaille aujourd'hui pour le cabinet d'avocats Jenner & Block. "L'accusation, de son côté, doit y réfléchir - et tout le monde lit les feuilles de thé pour savoir pourquoi ils n'ont pas gagné leurs accusations de sédition."