The Hackett Group, Inc. est une société de benchmarking, de recherche et de conseil stratégique. Les segments de la société comprennent Global Strategy & Business Transformation (Global S&BT), Oracle Solutions et SAP Solutions. Le segment Global S&BT comprend S&BT Consulting, Benchmarking, Executive Advisory Services, Intellectual Property (IP) as-a-Service Revenue (IPaaS) et OneStream. Le segment des solutions Oracle aide les clients à choisir et à déployer les applications Oracle qui répondent à leurs besoins et à leurs objectifs. Le segment SAP Solutions aide les clients à choisir et à déployer des applications S4 HANA Cloud qui répondent à leurs besoins et à leurs objectifs. Ses services comprennent l'analyse comparative, le conseil exécutif, l'IPaaS, l'intelligence de marché, la transformation de l'entreprise et la mise en œuvre d'applications d'entreprise dans le nuage. Il propose également une expertise en matière de stratégie d'entreprise, d'opérations, de finances, de gestion du capital humain, de sourcing stratégique, d'approvisionnement et de technologies de l'information, y compris ses offres de mise en œuvre Oracle, SAP et autres.

