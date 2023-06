The Hain Celestial Group, Inc. : Stephens Inc. réitère son opinion positive sur le titre

The Hain Celestial Group, Inc. est une entreprise de produits biologiques et naturels. La société fabrique, commercialise, distribue et vend des produits biologiques et naturels. La société a deux secteurs géographiques à déclarer : Amérique du Nord et International. Les produits de la société comprennent les marques Turbocharge, qui incluent des collations ainsi que des viandes et des boissons non laitières à base de plantes ; les marques Targeted Investment, qui incluent le thé, les produits pour bébés, les yaourts et les produits de soins personnels ; les marques Fuel, qui incluent les soupes, les huiles de cuisson et les beurres de noix, et les marques Simplify. La société vend ses produits par l'intermédiaire de distributeurs d'aliments spécialisés et naturels, de supermarchés, de magasins d'aliments naturels, de détaillants en ligne, de canaux de services alimentaires et de clubs, de pharmacies et de dépanneurs dans environ 75 pays dans le monde. Les marques d'aliments et de boissons de la société comprennent Celestial Seasonings, Cully & Sully, Earth's Best, Ella's Kitchen et Frank Cooper's, entre autres, et ses marques de soins personnels en

Secteur Transformation des aliments