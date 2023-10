The Hanover Insurance Group, Inc. est la société holding. La société fournit des services d'assurance dommages. La société opère à travers trois segments : Core Commercial, Specialty, Personal Lines et Other. La gamme de produits Core Commercial offre aux agents et aux clients des produits conçus pour les petites et moyennes entreprises. Les garanties commerciales de base comprennent l'assurance commerciale multirisque, l'indemnisation des accidents du travail et d'autres garanties commerciales de base. Specialty propose une gamme complète de produits destinés principalement aux petites et moyennes entreprises. Elle comprend divers produits spécialisés organisés en quatre divisions distinctes : Professional and Executive Lines, Specialty Property & Casualty, Marine, et Surety and Other. L'assurance des particuliers comprend l'assurance automobile personnelle, l'assurance habitation et d'autres assurances personnelles. Le secteur Autres comprend principalement Opus, qui fournit des services de conseil en investissement à des sociétés affiliées.