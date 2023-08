The Hash Corporation (HashCo) est une entreprise canadienne qui se consacre à la production et à la vente de haschisch et d'autres produits à base de cannabis. La société applique ses techniques de séparation et de séchage pour produire une série de produits à base de résine de cannabis, entièrement naturels et exempts d'additifs et de solvants cancérigènes. En développant des programmes de sélection spécialisés avec des partenaires de culture sous licence au Canada et dans le monde entier, la société s'est engagée à développer des génétiques de cannabis ancestrales spécifiquement destinées à la production de résines. La société collabore avec des cultivateurs de cannabis agréés pour créer des extraits et des concentrés de cannabis. Sa gamme de produits de haschisch spécialisés, y compris HashCo Gold Seal Hash et HashCo Cold Tumbled Resin, est disponible à l'achat pour les détaillants autorisés, via l'Ontario Cannabis Store (OCS). La société a l'intention d'adapter ses propositions de produits aux traditions, aux parfums et aux goûts historiques.

Secteur Produits pharmaceutiques