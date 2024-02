The Heavitree Brewery PLC est une société familiale indépendante basée au Royaume-Uni, spécialisée dans les débits de boissons loués. La société exerce ses activités dans le secteur des établissements loués. Son activité consiste à gérer et à développer un domaine loué et en location dans le sud-ouest de l'Angleterre. Elle exploite environ 64 débits de boissons loués, ainsi que des actifs non essentiels et un domaine géré en sommeil. Ses secteurs géographiques comprennent le Royaume-Uni et les États-Unis. Il fournit des installations, notamment un jardin à bière/un espace extérieur, une aire de jeux pour les enfants, un parking et des logements. Elle possède plus de 60 pubs concentrés principalement dans la région d'Exeter et du South Devon. Les pubs de la société comprennent Anchor Inn, The Ashcott, The Atmospheric Railway, The Beach, Bell Inn, Brunswick Arms, Church House Inn, Claycutter's Arms, Court Farm Inn, The Cleave, The Clifton, The Cricket Inn, The Exeter Inn, The Green Dragon, Half Moon Inn et Court Farm Inn.

Secteur Restaurants et bars