The Hempshire Group, Inc. (anciennement Hoist Capital Corp.) a annoncé que Gail Hannon a informé le conseil d'administration qu'elle démissionnerait de son poste d'administratrice à compter du 30 juin 2023. Le conseil d'administration a nommé Jason Warnock au poste d'administrateur d'Hempshire à compter du 30 juin 2023. M. Warnock est un dirigeant et un cadre accompli dans le domaine des ventes mondiales. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la croissance des revenus et de la stratégie des marchés internationaux pour des marques de premier plan figurant au classement Fortune 500.

M. Warnock a passé les 16 dernières années dans les domaines du cannabis, de la publicité concurrentielle, de la communication et des technologies émergentes, où son travail s'est concentré sur la création d'entreprises et de marques à partir de la base, sur les fusions et acquisitions stratégiques, sur les réglementations internationales du cannabis et sur la création de campagnes de communication et de défense des intérêts. Il a de l'expérience dans l'obtention de résultats commerciaux cohérents et durables pour de nombreuses entreprises de biens de consommation emballés, dans l'intégration des chaînes d'approvisionnement réglementaires et internationales du cannabis et dans le développement d'équipes de vente très performantes sur le marché.