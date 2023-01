Henderson Smaller Cos affirme que le rendement total de la valeur d'inventaire nette est inférieur à celui de la valeur d'inventaire nette.

(Alliance News) - Henderson Smaller Cos Investment Trust PLC a déclaré que sa valeur nette d'inventaire a chuté au cours du premier semestre de son exercice financier, notant les tensions entre les Etats-Unis et la Chine, l'inflation et les taux d'intérêt élevés, et la guerre de la Russie en Ukraine.

L'investisseur en actions de petites capitalisations axées sur le Royaume-Uni a déclaré que la valeur liquidative était de 923,4 pence par action au 30 novembre, soit une baisse de 14 % par rapport à 1 074,4 pence au 31 mai et de 28 % par rapport à 1 286,2 pence un an auparavant.

Le rendement total de la VNI sur le semestre a été de -12,5 %, sous-performant par rapport à son indice de référence, le Numis Smaller Companies Index excluant les sociétés d'investissement, qui a enregistré un rendement négatif de 6,5 %. Pour les 12 mois, le rendement total a été de 26,5 % négatif, contre 12,9 % négatif.

Le dividende intérimaire est resté inchangé par rapport à l'année précédente, à 7,00 p par action.

En ce qui concerne l'avenir, Henderson Smaller Cos a déclaré qu'il s'attendait à ce que la croissance des bénéfices en 2023 soit modérée. "Il convient toutefois de noter que dans le secteur des entreprises, les conditions sont intrinsèquement plus solides que pendant la crise financière mondiale de 2008-9, notamment en termes de solidité des bilans. Nous constatons une forte reprise des paiements de dividendes et des preuves de rachat d'actions par les entreprises." Henderson Smaller a ajouté qu'il vise à exploiter les opportunités qui, selon lui, devraient émerger "lorsque les conditions actuelles s'amélioreront".

Les actions Henderson Smaller étaient en hausse de 0,9% à 885,01 pence chacune jeudi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.