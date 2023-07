The Hershey Company est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de produits à base de chocolat et de confiseries. En outre, le groupe développe une activité de production et de commercialisation de snacks, de boissons, de garnitures et de produits de cuisson, de chewing-gums, etc. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits à base de chocolat et confiseries (93,6%) : marques Jolly Rancher, Almond Joy, Brookside, barkTHINS, Cadbury, Good & Plenty, Heath, Kit Kat, Lancaster, Payday, Rolo, Twizzlers, Whoppers, Scharffen Berger, Dagoba, etc. ; - snacks (6,4%) : marques Hershey, Reese, Heath, Krave, Popwell, SkinnyPop, Pirate's Booty, Oatmega, Paqui, etc. A fin 2020, le groupe dispose de 9 sites de production implantés aux Etats-Unis (6), au Mexique (2) et au Malaisie. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (86,4%), Amérique du Nord (4,6%) et autres (9%).

Secteur Transformation des aliments