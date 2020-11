HERSHEY : bat le consensus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Hershey a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et réaffirmé les objectifs 2020 qui avaient été mis entre parenthèses en avril, Covid oblige. Le fabricant de chocolats et de confiseries a réalisé un bénéfice net en hausse de 37,5% à 447,3 millions de dollars, ou 2,14 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 1,86 dollar. Le consensus le donnait à 1,74 dollar. Le chiffre d'affaires a progressé de 4% à 2,22 milliards. Les analystes visaient 2,18 milliards.Pour 2020, le groupe table sur un BPA, hors éléments exceptionnels, compris entre 6,18 et 6,24 dollars. Le consensus prévoit 6,05 dollars.