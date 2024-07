La solution aux causes profondes de la pauvreté exige de créer un environnement dans lequel tous les acteurs des secteurs public et privé collaborent. Pour informer nos stratégies d'approvisionnement en cacao et de durabilité, Hershey mise sur les plus grands experts et la recherche en :

Nous concentrons nos efforts à soutenir les personnes par lesquelles la création de nos produits est possible. Une part importante de la chaîne d'approvisionnement en cacao actuelle se compose de millions de petits agriculteurs ruraux qui génèrent de faibles récoltes et un faible revenu de leur travail, en particulier en Afrique occidentale.

Domaines d'impact

Améliorer le revenu et les moyens de subsistance des agriculteurs

Dans le cadre du Hershey Income Accelerator Program (HIAP) (programme Accélérateur de revenu) lancé en Côte d'Ivoire en avril 2023, nous augmentons les revenus par des transferts de fonds aux agriculteurs, en plus des primes que nous leur versons pour le cacao vérifié de manière indépendante. Nos efforts en matière d'augmentation du revenu des agriculteurs visent également à autonomiser les femmes sur le plan économique afin d'améliorer leurs moyens de subsistance. Nous collaborons avec CARE International(CARE) et le gouvernement pour renforcer les associations villageoises d'épargne et de crédit (AVEC) et en établir de nouvelles.

→Apprenez-en plus aux pages 26 à 27.

Améliorer le bien-être des enfants

Nous collaborons avec les gouvernements, nos partenaires de chaîne d'approvisionnement, les organisations expertes de la société civile et les membres de la communauté agricole pour aider à prévenir et éliminer le travail des enfants et inciter les enfants à continuer d'aller à l'école. Nous investissons dans les communautés pour faciliter l'accès des enfants à l'école et la poursuite de leurs études. Cela comprend notamment d'améliorer l'infrastructure scolaire et la nutrition à l'école, de fournir des fournitures scolaires et d'aider les enfants à obtenir leur certificat de naissance.

→Apprenez-en plus aux pages 28 à 31.

Créer une chaîne d'approvisionnement plus résiliente Nous établissons des partenariats à long terme avec de petits agriculteurs et leurs familles, et travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires pour professionnaliser la cultivation

du cacao. Nous favorisons les pratiques agricoles écoresponsables, luttons contre la déforestation et faisons la promotion de l'agroforesterie et du cacao cultivé à l'ombre. Nous utilisons une cartographie polygonale pour comprendre comment et où est cultivé le cacao et surveillons le risque de déforestation à l'aide des satellites.

→Apprenez-en plus aux pages 32 à 33.