et PDG de The Hershey Company

Nous produisons bien plus que du chocolat, des bonbons et des snacks. Nous produisons des expériences qui enrichissent une connexion émotionnelle. Ces moments nous inspirent et nous définissent, et la façon dont nous fabriquons nos produits nous remplit de fierté. »

Pour pouvoir réaliser notre vision, celle d'être un leader du snack de premier plan, il nous faut du leadership, de l'agilité et de la discipline, sur un marché complexe et dynamique.

Chez Hershey, nous avons vécu plusieurs années de croissance formidable. La poursuite de cette croissance exige des transformations importantes, astucieuses et prometteuses au sein de notre entreprise. Nos objectifs commerciaux et notre réussite reposent fondamentalement sur trois piliers : une vigilance prioritaire face aux risques concrets auxquels nous sommes exposés, les opportunités qui se présentent à nous, et notre engagement à respecter les normes les plus élevées en matière d'intégrité, de qualité et de sécurité.

Nous restons déterminés à avoir une influence positive dans nos six domaines d'intérêt en matière de développement durable : le cacao, l'environnement, l'approvisionnement responsable et les droits humains, nos collaborateurs, les jeunes et la communauté. Ce rapport met en lumière les avancées de Hershey et les difficultés auxquelles nous faisons face tandis que nous continuons d'intégrer le développement durable dans nos opérations commerciales en vue de réduire notre empreinte écologique. Nos actions visent à améliorer les écosystèmes essentiels aux ingrédients dans nos produits, et à avoir une influence positive sur la vie de celles et ceux qui participent à notre chaîne de valeur.

Certes, nous n'avons pas encore terminé notre travail, mais je suis fière de la façon dont nos équipes s'en sortent. Nous avons œuvré à répondre aux besoins des producteurs de cacao avec notre programme Accélérateur de revenus, à réduire nos émissions de gaz à effet de serre (GES) et nos matériaux d'emballage, et à renforcer notre diligence raisonnable et nos systèmes et processus de reporting.

Je dis souvent que nos employés sont l'ingrédient secret de notre avantage concurrentiel. Notre objectif d'accroître les occasions de faire preuve de bienveillance nous motive. La réussite et la croissance de notre entreprise reflètent nos valeurs fondamentales : la convivialité, l'intégrité, l'influence positive et l'excellence. La formation et le développement de tout notre personnel, ainsi que la création d'un environnement de travail diversifié, dans lequel les contributions de chaque personne sont valorisées, restent au cœur de nos priorités. Nous nous impliquons en outre toujours aussi activement dans la communauté. Notre relation unique en son genre avec la Milton Hershey School, en particulier, soutient les enfants en leur offrant une éducation de classe mondiale.