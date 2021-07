The Home Depot, Inc. : Reprise de la tendance de fond

Données financières USD EUR CA 2022 143 Mrd - 121 Mrd Résultat net 2022 14 845 M - 12 538 M Dette nette 2022 33 588 M - 28 370 M PER 2022 22,8x Rendement 2022 2,07% Capitalisation 342 Mrd 342 Mrd 289 Mrd VE / CA 2022 2,63x VE / CA 2023 2,56x Nbr Employés 504 800 Flottant 59,4% Prochain événement sur THE HOME DEPOT, INC. 17/08/21 Premier semestre 2021 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 35 Dernier Cours de Cloture 321,54 $ Objectif de cours Moyen 345,74 $ Ecart / Objectif Moyen 7,53% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Craig A. Menear Chairman & Chief Executive Officer Edward P. Decker President & Chief Operating Officer Richard V. McPhail Chief Financial Officer & Executive Vice President Matthew A. Carey Chief Information Officer & Executive VP Paul Antony Senior Vice President-Technology