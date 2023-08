HOME DEPOT : Jefferies relève son objectif de cours

Jefferies confirme sa note d'achat sur le titre The Home Depot, avec un objectif de cours rehaussé de 370 à 384 $.



Au lendemain de la publication des trimestriels de l'enseigne, Jefferies se dit 'encouragé d'apprendre que le 2e trimestre s'est terminé sur une note positive', avec une demande qui a suivi l'amélioration des conditions météorologiques.



Le broker estime que la tendance devrait encore s'améliorer au 3e trimestre, par rapport aux six premiers mois de l'année et anticipe une hausse des marges en 2024.



Jefferies rappelle par ailleurs que l'enseigne compte installer une électricité 100% renouvelable dans tous ses locaux d'ici 2030, et vise à réduire ses émissions de 40 % d'ici 2030 et de 50 % d'ici 2035.



