Home Depot : La valeur du jour à Wall Street Malgré une année 2020 brillante, HOME DEPOT ne sait pas ce qui l'attend en 2021

Home Depot dégringole à Wall Street : le titre de la chaîne de magasins de bricolage perd en cours de séance 4,22% à 264,20 dollars, se classant ainsi bon dernier de l'indice Dow Jones. Pourtant, le groupe a publié aujourd'hui des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, ainsi qu'un dividende en hausse. Mais alors que celui-ci fait partie des grands gagnants de la crise sanitaire, il ne sait pas s'il pourra capitaliser sur son année exceptionnelle au cours du prochain exercice.



En effet, Home Depot n'a pas osé fournir d'objectifs pour 2021, jugeant que la demande était difficile à anticiper en raison "de l'incertitude liée à la durée de la pandémie de Covid-19 et à son influence sur le consommateur".



Il est vrai que l'avancée des vaccins et le retour progressif à une vie normale pourraient altérer le désir des individus de rénover leurs habitations cette année. En 2020, au contraire, il s'agissait là d'une des rares occasions de se distraire permise par les confinements successifs.



Pour certains analystes, le pessimisme du géant du "hardware" n'est pas forcément fondé car les aides publiques continueront d'encourager les dépenses de rénovation. Il devrait en outre continuer de profiter de la bonne santé du marché immobilier américain.



Quoi qu'il en soit, 2020 a été une année exceptionnelle pour Home Depot, qui a enregistré des ventes records de 132,11 milliards de dollars, en hausse de 20%.



Au quatrième trimestre de son exercice (clos fin janvier), les ventes ont atteint 32,26 milliards de dollars, soit un bond de plus de 25%, et ont dépassé le consensus FactSet qui attendait 30,63 milliards. A périmètre comparable, elles ont augmenté de 24,5%, pour un consensus de +19,2%. Aux Etats-Unis, elles ont augmenté de 25%, alors que les analystes attendaient +20,9%.



Au final, Home Depot en réalisé au dernier trimestre un bénéfice de 2,86 milliards de dollars, soit 2,65 dollars par action, contre 2,48 milliards, ou 2,28 dollars par action, un an plus tôt. Il a ainsi battu le consensus FactSet, qui anticipait un BPA de 2,63 dollars.



Qui plus est, le groupe distribuera un dividende trimestriel de 1,65 dollar, en hausse de 10%, ce qui porte le dividende annuel à 6,60 dollars.