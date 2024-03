Home Depot : acquisition de SRS Distribution

Home Depot annonce avoir conclu un accord définitif pour acquérir SRS Distribution, société de distribution spécialisée dans plusieurs secteurs verticaux desservant les couvreurs professionnels, les paysagistes et les entrepreneurs en piscines.



La force de vente de plus de 2500 personnes et le réseau de plus de 760 succursales de SRS dans 47 États américains, ainsi que sa flotte de plus de 4.000 camions et ses capacités de livraison sur chantier, permettront à Home Depot d'étendre son offre aux professionnels.



Selon les termes de l'accord, une filiale du géant de la distribution spécialisée en rénovation résidentielle fera l'acquisition de SRS pour une valeur d'entreprise totale (y compris la dette nette) d'environ 18,25 milliards de dollars.



L'acquisition est soumise aux conditions habituelles, y compris les approbations réglementaires, et devrait être finalisée d'ici la fin de l'exercice 2024. La transaction devrait être financée par de la trésorerie et de la dette.



