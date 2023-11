The Home Depot, Inc. est le n° 1 mondial de la distribution de détail de produits de rénovation résidentielle. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - matériaux de construction, produits électriques, d'éclairage, de menuiserie et de plomberie (37,8%) ; - appareils électroménagers, produits de décoration et de rangement, revêtements de sol, peintures et produits de cuisines et de salles de bains (33,3%) ; - produits de quincaillerie, de bricolage et accessoires de jardin (28,9%). Au 29/01/2023, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 2 322 magasins (dont 2 007 aux Etats-Unis, 182 au Canada et 133 au Mexique). 92% du CA est réalisé aux Etats-Unis.

Secteur Détaillants en produits et services de bricolage