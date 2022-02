Home Depot : bat le consensus et relève son dividende

Home Depot a publié un bénéfice net au trimestre clos le 30 janvier 2022 de 3,35 milliards de dollars, soit 3,21 dollars par action, contre 2,86 milliards de dollars, ou 2,65 dollars par action, un an pus tôt. Le consensus FactSet visait un BPA de 3,18 dollars. La marge brute a reculé de 33,6% à 33,2% en raison d'une hausse des coûts, alors que le chiffre d'affaires de l'enseigne de magasins de bricolage et de décoration a progressé de 10,7% (+8,1% en organique) à 35,72 milliards de dollars. Le consensus s'élevait à 34,88 milliards de dollars.



Pour l'exercice 2022, la société s'attend à une croissance des ventes et des ventes comparables "légèrement positive", pour des attentes de 1,6% et 2,2% respectivement de la part du marché. Le BPA devrait augmenter dans le bas d'une fourchette de 1% à 5% ("low single digits"), contre un consensus de +4,6%.



Enfin, Home Depot a augmenté son dividende trimestriel de 1,65 à 1,90 dollar par action.