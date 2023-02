Home Depot : chiffre d'affaires 2022 et prévisions décevants, l'action baisse

New York (awp/afp) - La chaîne américaine de bricolage Home Depot a publié un chiffre d'affaires pour 2022 et des prévisions financières pour 2023 inférieures aux attentes, dans un contexte d'inflation et de demande en baisse, provoquant un recul de son action à Wall Street.

Home Depot sortait d'une période marquée par "une inflation persistante, les perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement et un marché du travail tendu", a souligné le PDG de l'entreprise, Ted Decker, dans un communiqué annonçant les résultats 2022 du groupe.

En 2022, les revenus du groupe ont atteint 157,4 milliards de dollars (+4,1%), là où les analystes avaient tablé sur 158,1 milliards.

Le bénéfice annuel a pour sa part atteint 17,1 milliards de dollars.

Pour 2023, le groupe d'Atlanta (Géorgie) prévoit un léger recul de son profit net par action, avec un chiffre d'affaires stable.

Dans la foulée de cette publication, le titre de Home Depot abandonnait environ 4% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de la Bourse de New York.

Au 4e trimestre 2022, son chiffre d'affaires est resté stable (+0,3%), à 35,8 milliards de dollars, un peu en dessous des attentes du marché.

Le coût moyen du ticket de caisse de ses clients a atteint 90,05 dollars, en hausse de 5,8% sur un an, mais dans le même temps, le nombre total des transactions a diminué de 6%, à 378,5 millions.

Le bénéfice par action, ajusté des éléments exceptionnels, s'est élevé à 3,30 dollars sur le trimestre, un peu mieux que prévu.

Selon Neil Saunders de GlobalData, Home Depot doit également faire face à la difficile situation du secteur immobilier aux Etats-Unis, où les ventes de maisons neuves ont reculé en 2022.

"Comme le marché du logement est un moteur clé des dépenses pour le secteur de la rénovation du domicile, il n'est pas surprenant que cela ait un effet négatif sur les résultats financiers de Home Depot", explique M. Saunders.

"Malheureusement pour Home Depot, la baisse des achats sur le marché du logement a également coïncidé avec une baisse du nombre de personnes qui entreprennent des travaux de bricolage chez eux", ajoute-t-il.

afp/rp