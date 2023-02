Home Depot : hausse de 7,5% du BPA en 2022

The Home Depot publie aujourd'hui des ventes 35,8 Mds$ au titre du 4e trimestre de son exercice fiscal 2022 (soit la période de trois mois s'étant achevée le 30 janvier 2023) un chiffre quasiment stable (+0,3% en publié ou -0,3% en comparable) par rapport au 4e trimestre 2022.



Le bénéfice trimestriel net ressort à 3,4 Mds$ (stable), faisant ressortir un BPA de 3,30 dollars.



Sur l'ensemble de l'exercice 2022, les ventes ressortent à 157,4 Mds$, en hausse de 6,2 Mds$ (+4%) par rapport à la même période un an plus tôt.



L'EBIT 2022 ressort à 24 Mds$, contre 23 Mds$ un an plus tôt, laissant apparaître un bénéfice net de 17,1 Mds$ en hausse de 4,1%, soit un BPA de 16,69 $ en hausse de 7,5%.



Pour 2023, Home Depot anticipe une croissance des ventes à peu près stable par rapport à l'exercice 2022 mais une baisse de BPA de l'ordre de 5%.



