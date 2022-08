Home Depot : le pdg va prendre la présidence du Conseil

The Home Depot a annoncé hier soir que son p.d.-g. Edward 'Ted' Decker avait élu à la présidence du conseil administration, une fonction qu'il occupera à compter du 1er octobre 2022. Edward Decker succédera ainsi à Craig Menear, qui prendra se retirera de la présidence du conseil le 30 septembre 2022.



'Pendant le mandat de Ted en tant que p.d.-g. et membre du conseil d'administration, nous avons été témoins de sa passion pour l'expérience client et nos associés, et nous sommes impatients de continuer à travailler avec lui en tant que président du conseil', a déclaré Greg Brenneman, directeur principal du conseil.



Edward 'Ted' Decker occupe le rôle de p.d.-g. depuis mars 2022 et dispose d'une longue expérience au sein de cette entreprise qu'il avait rejoint en 2000.



