Home Depot a violé le droit du travail américain en interdisant à une employée de porter un tablier portant l'inscription "BLM" en soutien au mouvement Black Lives Matter, a statué mercredi une commission fédérale du travail.

Le National Labor Relations Board (Conseil national des relations de travail) a déclaré, dans une décision à trois voix, que le refus de l'employée de retirer l'inscription du tablier était protégé par la loi fédérale parce qu'il faisait suite à des plaintes pour discrimination raciale déposées par des employés du magasin de New Brighton, dans le Minnesota.

En 2021, l'employé, Antonio Morales, qui utilise les pronoms they/them, s'est vu signifier qu'il ne devait pas retourner au travail avec le tablier modifié et a démissionné en conséquence.

M. Morales et d'autres employés du magasin avaient déjà fait part de leurs préoccupations concernant le harcèlement racial et la discrimination, et le port du tablier BLM était une "suite logique" de ces plaintes, a déclaré le NLRB.

Le NLRB a estimé que Home Depot avait enfreint la loi en forçant M. Morales à démissionner parce qu'il avait plaidé en faveur de meilleures conditions de travail, ce qui est considéré comme un comportement protégé par le droit du travail américain.

Le conseil a déclaré que M. Morales n'avait pas besoin d'établir un lien explicite entre le tablier et une protestation sur le lieu de travail car, à la lumière des plaintes pour discrimination, "le symbole BLM a accumulé une signification en rapport avec les conditions de travail sur place".

Home Depot a reçu l'ordre de réintégrer Mme Morales et de la dédommager pour la perte de salaire et d'avantages sociaux. L'entreprise, qui peut faire appel de la décision devant une cour d'appel fédérale, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le mouvement Black Lives Matter a pris de l'ampleur au niveau national en 2020, lorsque des manifestations ont été organisées dans tout le pays à la suite de la mort de George Floyd, un Noir non armé assassiné par un policier de Minneapolis.

La décision de mercredi intervient alors que la commission du travail examine séparément s'il était illégal pour Whole Foods d'Amazon.com et deux filiales de Kroger d'interdire aux travailleurs de porter des masques, des chemises et d'autres vêtements Black Lives Matter.

En décembre, un juge administratif a rejeté l'affaire contre Whole Foods, estimant que le port de vêtements Black Lives Matter n'avait que peu de rapport avec le travail de ses employés.

En mai dernier, un autre juge s'est prononcé contre les unités Kroger, estimant que les employés des chaînes d'épicerie soutenaient leurs collègues noirs en portant des masques et des pin's Black Lives Matter. Le conseil d'administration, composé de cinq membres, est en train d'examiner les deux décisions.

Dans l'affaire Home Depot, le seul membre républicain du conseil, Marvin Kaplan, a déclaré dans une opinion dissidente mercredi que le refus de M. Morales d'enlever le marquage de son tablier était un "acte individuel" qui n'était pas couvert par le droit du travail américain.

"Black Lives Matter n'est pas connu pour défendre la justice raciale sur le lieu de travail", a écrit M. Kaplan, et rien sur le tablier ne critiquait Home Depot, de sorte qu'il n'y avait pas de lien avec les conditions de travail dans le magasin. (Reportage de Daniel Wiessner à Albany, New York ; Rédaction d'Alexia Garamfalvi et Jonathan Oatis)