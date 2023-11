Les républicains et les démocrates font de plus en plus pression sur le Trésor américain pour qu'il aide à sauver le géant du transport routier Yellow de la faillite, comme le montrent des lettres consultées par Reuters.

Le sénateur républicain Josh Hawley est le dernier législateur en date à demander au Trésor, dans une lettre datée de jeudi, de prolonger les conditions d'un prêt controversé de 700 milliards de dollars accordé par l'administration Trump à Yellow en cas de pandémie.

Cette lettre fait suite à celles envoyées par le sénateur républicain Roger Marshall et les démocrates Sherrod Brown et Bob Casey le mois dernier. En début de semaine, les sénateurs démocrates Elizabeth Warren et Ed Markey ont envoyé des lettres.

La pression des républicains et des démocrates sur le Trésor pourrait profiter à Jack Cooper, l'une des plus grandes sociétés privées de transport automobile aux États-Unis, rendant plus probable sa tentative de sauvetage de Yellow de la liquidation par faillite.

La clé de l'offre de Jack Cooper est de convaincre le Trésor de prolonger le prêt actuellement dû à la fin du mois de septembre 2024 jusqu'à la même date en 2026, ce qui permettrait à Jack Cooper d'offrir des conditions plus favorables à Yellow.

CITATION NOTABLE

"Une modification des conditions de remboursement permettra à Yellow d'obtenir un acheteur qui maintiendra ses actifs en activité, c'est-à-dire qui la maintiendra en tant qu'acteur du secteur du transport routier", a écrit M. Hawley, faisant état d'informations concernant un tel acheteur.

L'assouplissement des conditions de remboursement du prêt de Yellow est une mesure de bon sens qui permettra à l'entreprise de maintenir ses camions sur la route et d'assurer l'emploi de sa main-d'œuvre", a-t-il écrit.

CONTEXTE

Yellow, anciennement connu sous le nom de YRC, est l'un des plus grands transporteurs de charges partielles aux États-Unis. Il compte parmi ses clients Walmart et Home Depot.

L'administration Biden étudie les moyens de permettre à l'entreprise de poursuivre ses activités, sous l'impulsion du syndicat International Brotherhood of Teamsters qui a perdu des milliers d'emplois.

Les actifs de Yellow comprennent 12 000 camions et 35 000 remorques, ainsi que des centaines de terminaux, selon le dossier déposé auprès du tribunal des faillites. Elle a licencié 22 000 chauffeurs syndiqués et prévoit de vendre séparément les camions et les biens immobiliers.

Yellow a déclaré dans son dépôt de bilan avoir 2,15 milliards de dollars d'actifs et 2,59 milliards de dollars de dettes.

QU'EST-CE QUI SUIT ?

Une décision finale du Trésor sur l'extension du prêt est attendue ce mois-ci, alors que la faillite se poursuit par une vente potentielle d'actifs. (Reportage de Jarrett Renshaw à Philadelphie, édition de Heather Timmons et Matthew Lewis)