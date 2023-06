Les États américains en alerte sur la qualité de l'air alors que la fumée canadienne dérive vers le sud

Les autorités sanitaires de 15 États, du Vermont à la Caroline du Sud, ainsi que de l'Ohio et du Kansas, dans le Midwest, ont averti que les particules fines présentes dans l'atmosphère pourraient dépasser des niveaux malsains et rendre la respiration difficile pour des millions d'habitants.

Washington, D.C., a également fait l'objet d'une alerte à la qualité de l'air, selon le National Weather Service.

Les personnes ont été invitées à limiter le temps utile passé à l'extérieur, tandis que les personnes souffrant de problèmes respiratoires ont été invitées à envisager le port d'un masque.

La fumée traverse la frontière nord des États-Unis en provenance du Canada, où la saison des feux de forêt a démarré de manière inhabituellement précoce et intense en raison de la persistance de conditions chaudes et sèches. Le Canada est en passe de connaître la pire saison d'incendies de forêt de son histoire.

Le ciel au-dessus de New York et de nombreuses autres villes nord-américaines était d'un gris uniforme et l'air sentait le bois brûlé. En de nombreux endroits, le soleil matinal se présentait sous la forme d'un petit disque orange incandescent.

Les gratte-ciel de la ville de New York, que l'on peut voir à des kilomètres de distance par temps clair, sont devenus pratiquement invisibles.

Les écoles de la ville étaient ouvertes mercredi, mais les événements et activités en plein air, y compris la remise des diplômes d'un collège, ont été annulés, reportés ou déplacés à l'intérieur.

Les autorités canadiennes ont émis mercredi un avertissement plus sévère concernant la qualité de l'air pour les habitants de la capitale financière du pays, Toronto, en raison de plusieurs incendies de forêt qui ont ravagé une superficie record cette année.

Alors que les incendies de forêt sont fréquents dans les provinces occidentales du pays, la province orientale de la Nouvelle-Écosse connaît la pire saison de son histoire. Le gouvernement fédéral a envoyé l'armée dans la région.

Des incendies se sont déclarés dans la quasi-totalité des dix provinces et territoires du Canada, le Québec étant la province la plus touchée. De nombreux incendies ont été déclenchés par la foudre.

La qualité de l'air dans la capitale du Canada, Ottawa, qui se trouve à la frontière entre l'Ontario et le Québec, est restée dans la catégorie 10+, ce qui, selon la cote air santé du Canada, représente un "risque très élevé".

Environ 3,3 millions d'hectares ont déjà brûlé - soit quelque 13 fois la moyenne décennale - et plus de 120 000 personnes ont été au moins temporairement contraintes de quitter leur domicile.