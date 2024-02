Les prévisions annuelles de Home Depot seront au centre de l'attention des investisseurs lors de la publication des résultats du quatrième trimestre de l'enseigne américaine de bricolage, alors qu'ils recherchent des signes de reprise de la demande après une année mouvementée.

"On s'attendait à ce que 2023 soit une année de transition. Tous les regards sont tournés vers 2024 et 2025, dans l'attente d'un environnement plus normal pour l'amélioration de l'habitat", a déclaré Sarah Henry, directrice générale et gestionnaire de portefeuille chez Logan Capital Management.

"Les choses devraient se dérouler en douceur à l'avenir", a-t-elle ajouté. Logan Capital détient des actions de Home Depot.

Home Depot et son petit rival Lowe's devraient terminer l'année 2023 avec une cinquième baisse consécutive de leurs ventes trimestrielles à magasins comparables, les budgets plus serrés et le déplacement des dépenses vers les services ayant entraîné une pause dans les projets d'amélioration de l'habitat.

Cette situation devrait changer à mesure que les taux hypothécaires se stabilisent et que le marché immobilier américain montre des signes de reprise.

Les analystes de Wall Street sont également de plus en plus optimistes quant à la reprise du secteur de l'amélioration de l'habitat, en particulier au cours du second semestre 2024, en s'appuyant sur des facteurs tels que l'amélioration attendue des dépenses discrétionnaires et des ventes de logements.

LE CONTEXTE

Les promotions autour des fêtes de fin d'année comme le Black Friday ont peut-être soutenu les ventes au quatrième trimestre, mais des rapports de ventes plus faibles sont largement attendus à la fin de ce que la société de courtage Truist a appelé une année de "digestion" pour l'industrie, où les entreprises ont dépassé l'énorme croissance observée pendant la pandémie.

"Je ne pense pas que les investisseurs qui ont suivi (Home Depot) jusqu'à présent vont être trop effrayés par le ralentissement des ventes (au cours du trimestre), qui était largement attendu à ce stade", a déclaré Logan Capital's Henry.

Pour 2024, Home Depot devrait prévoir des ventes comparables à peu près stables, en amélioration par rapport à une baisse estimée à 3,2 % en 2023, selon les données de LSEG. Lowe's devrait prévoir une baisse de 1,1 %, contre une chute de 4,8 % prévue l'année dernière.

Les deux entreprises devraient renouer avec des ventes de magasins comparables positives au second semestre 2024.

"... nous ne voyons certainement pas le climat macroéconomique se détériorer à partir d'ici, nous sommes plus confiants que nous verrons toutes ces tendances (macroéconomiques d'amélioration) se réunir d'ici (le deuxième semestre)", ont déclaré les analystes de Bernstein.

LES FONDAMENTAUX

** Home Depot devrait annoncer une baisse de 3,3 % de ses ventes de magasins comparables au quatrième trimestre et un bénéfice par action de 2,77 $.

** Lowe's, qui publiera ses résultats le mardi 27 février, devrait voir ses ventes de magasins comparables diminuer d'environ 7,1 % ; le bénéfice par action devrait s'élever à 1,68 $.

SENTIMENT DE WALL STREET

** Les actions de Home Depot ont augmenté d'environ 4 % depuis le début de l'année, tandis que Lowe's a gagné 2,6 %, les deux ayant sous-performé l'augmentation de plus de 5 % de l'indice de référence S&P 500.

** L'action Lowe's a fait un bond d'environ 12 % en 2023, tandis que Home Depot a augmenté d'environ 10 %.

** Au moins six courtiers ont relevé leurs objectifs de prix sur le titre au cours du mois dernier, portant le prix médian à 370 $, contre 350 $ il y a un mois.

** Lowe's a une note moyenne d'"achat" avec un objectif de prix médian de 235 $.