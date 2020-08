Les ventes de Walmart et Home Depot grimpent grâce aux aides du gouvernement

Washington (awp/afp) - Coincés à la maison en télétravail ou au chômage, mais avec un porte-monnaie renfloué par les aides du gouvernement fédéral, les Américains en ont profité pour jardiner, cuisiner, réaménager leur logement, faisant bondir les bénéfices des enseignes du secteur.

Chez Walmart, les articles de divertissements, de sport, d'activités extérieures, se sont vendus comme des petits pains.

"Nos clients ont passé tellement plus de temps chez eux au deuxième trimestre que nous avons observé une forte augmentation des ventes dans les catégories des téléviseurs, des ordinateurs et de la maison connectée", a souligné le directeur général du groupe, Douglas McMillon, mardi lors d'une conférence téléphonique.

Faute de pouvoir aller au restaurant, nombre de familles ont également cuisiné, et acheté en conséquence plus de produits alimentaires.

Le géant des supermarchés a aussi vu une forte demande de papier-toilette et essuie-tout, ainsi que, virus oblige, de produits de nettoyage et de désinfectants.

Résultat, le bénéfice net s'est envolé de 80% entre mai et juillet --son deuxième trimestre décalé-- pour atteindre 6,5 milliards de dollars

Le chiffre d'affaires a progressé de 6% à 138 milliards de dollars: les ventes ont augmenté de 9,5% aux Etats-Unis, son principal marché, mais, dans les autres pays, ont reculé de 6,8%.

"De l'argent à dépenser"

L'enseigne Home Depot, qui vend aussi bien des plantes pour le jardin que des meubles de décoration et des ampoules, a également bénéficié du Grand confinement.

Son bénéfice net a bondi de 24,5%, à 4,3 milliards de dollars, grâce à des ventes en hausse de 23,4%, à 38 milliards de dollars, de mai à juillet.

"Les consommateurs, passant plus de temps à la maison, investissent (pour améliorer) leur environnement", a souligné Neil Saunders, analyste pour GlobalData Retail.

Et beaucoup d'entre eux "avaient de l'argent à dépenser", grâce aux aides du gouvernement fédéral, "et parce qu'ils ont réduit d'autres dépenses comme les vêtements ou les restaurants".

Ces grands groupes ont bénéficié du plan de soutien à l'économie mis en place par Washington, qu'il s'agisse du chèque de 1.200 dollars versé au printemps aux habitants du pays ou des 600 dollars hebdomadaires pour les personnes ayant perdu leur emploi.

Mais cette dernière mesure a pris fin au 31 juillet, ce qui va creuser les finances des millions de ménages américains qui se retrouvent sans emploi, et cela devrait se répercuter sur leur dépenses de consommation.

Un nouveau plan d'aide est discuté entre la Maison Blanche et les élus démocrates, mais les négociations sont au point mort. Et un décret signé récemment par Donald Trump ne représente qu'une solution temporaire, avec un montant moins important.

Les ventes en ligne ont doublé

"La bonne nouvelle est que les gens ont recommencé à dépenser", a commenté le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, interrogé sur la chaîne CNBC.

La consommation est le moteur de la croissance économique aux Etats-Unis, où elle en représente près des trois quarts.

Et Walmart a profité de la volonté des consommateurs d'effectuer le plus possible d'achats au même endroit, quand nombre de petits commerces peinent à faire face à la baisse de la fréquentation des magasins. Ses ventes en ligne ont ainsi quasiment doublé aux Etats-Unis.

"Certaines entreprises (...) grâce au Covid, vont connaître leur meilleure année", tandis que "beaucoup de petites entreprises sont sur la corde raide", a-t-il ajouté.

De nouvelles aides aux PME sont prévues dans le plan de soutien discuté au Congrès.

Walmart emploie plus de 2,2 millions de personnes dans 27 pays, et a, depuis le début de l'année, engagé plus de 500.000 salariés supplémentaires dans le monde, principalement temporairement, pour faire face au pic d'activité.

La chaîne de supermarchés avait décidé mi-juillet de rendre le port du masque obligatoire dans tous ses magasins dans le pays, prenant ainsi une position ferme sur un sujet particulièrement controversé dans le pays et incitant d'autres groupes de distribution à suivre son exemple.

