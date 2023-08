Home Depot a fait état mardi d'une baisse moins importante que prévu de ses ventes trimestrielles à magasins comparables, grâce à une demande encore solide des consommateurs américains, qui dépensent pour l'aménagement de leur logement, dans un contexte de stabilisation du marché de l'immobilier.

Le leader américain du bricolage bénéficie de la multiplication des petits travaux, qui compense une partie de la perte de la demande liée aux rénovations plus lourdes. "Bien que les catégories associées aux petits projets aient connu une certaine vigueur, nous avons constaté une pression continue dans certaines catégories de produits de grande consommation et de produits discrétionnaires. Nous restons très positifs sur les perspectives à moyen et long terme de l'amélioration de l'habitat et sur notre capacité à accroître notre part sur un marché vaste et fragmenté", indique le CEO Ted Decker.

Une exercice difficile pour le moment, en tout cas en bourse

Les ventes ont baissé de 2% sur le trimestre à 42,9 Mds$, alors que les analystes tablaient en moyenne sur une baisse plus forte (-3,5% selon Reuters, -4% selon Bloomberg). Le bénéfice net du T2 a atteint 4,7 Mds$ contre 5,2 Mds$ un an avant. Home Depot a maintenu ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels. La compensation n'est pas totale, mais elle est réelle.

Les actions étaient en hausse de 1% peu après la publication, qui s'est accompagnée du sempiternel programme de rachat d'actions, avec une dotation de 15 Mds$.