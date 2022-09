Les Obama retournent au WH pour le dévoilement du portrait

Barack Obama et son épouse, l'ancienne première dame Michelle Obama, sont retournés à la Maison Blanche pour le dévoilement de leurs portraits officiels... plus de cinq ans après que l'ancien président ait quitté ses fonctions.

L'événement de mercredi a été organisé par l'actuel président des États-Unis, Joe Biden, qui a effectué deux mandats en tant que vice-président d'Obama.

BIDEN : "Il y a peu de personnes que j'ai connues avec plus d'intégrité, plus de décence et plus de courage que Barack Obama... Rien n'aurait pu mieux préparer à être président des États-Unis que d'être à vos côtés pendant huit ans. Et je le pense du plus profond de mon cœur".

À son tour, Obama a fait l'éloge de l'actuel commandant en chef.

BARACK "Grâce à votre décence et grâce à votre force, peut-être surtout grâce à votre foi en notre démocratie et au peuple américain, le pays se porte mieux que lorsque vous avez pris vos fonctions et nous devrions tous vous en être profondément reconnaissants."

L'artiste Robert McCurdy a placé un Obama en costume gris au centre de sa toile, dans un portrait photoréaliste sur fond blanc.

Michelle Obama, dans son portrait, est représentée en robe bleue dans la salle rouge de la Maison Blanche, dans une peinture de l'artiste de Brooklyn Sharon Sprung.

L'ancienne Première Dame a réfléchi à l'impact plus large que peuvent avoir les portraits du couple.

MICHELLE : "... Ce que nous voyons est un rappel qu'il y a une place pour tout le monde dans ce pays... cette journée ne concerne pas moi ou Barack. Il ne s'agit même pas de ces magnifiques peintures. Il s'agit de raconter cette histoire plus complète, une histoire qui inclut chaque Américain dans chaque coin du pays afin que nos enfants et petits-enfants puissent voir quelque chose de plus pour eux-mêmes."

Habituellement, un ancien président revient pour le dévoilement du portrait pendant le mandat de son successeur, mais l'administration de Donald Trump n'a pas organisé de cérémonie pour les Obama.

Avant de remporter l'élection de 2016 et de succéder à Obama, Donald Trump a longtemps été un partisan du mouvement "birther" qui suggérait à tort qu'Obama n'était pas né aux États-Unis et ne devrait pas être président.

De grands portraits officiels des présidents et des premières dames des États-Unis ornent les murs, les couloirs et les pièces de la Maison-Blanche.